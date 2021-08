Três regiões do DF ficam sem luz nesta sexta-feira (6/8); Confira

CB Correio Braziliense

Os desligamentos serão realizados para podas de árvores e manutenção da rede - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Para melhorar o abastecimento de energia, a Neoenergia realizará manutenção na rede elétrica, nesta sexta-feira (6/8), nas regiões de Planaltina, São Sebastião e Lago Sul. Nessas cidades serão executados serviços de poda de árvores e troca de transformador.

Em Planaltina, a falta de energia vai ocorrer devido à poda de árvores. Os serviços se iniciam às 8h40 e seguem até 16h30, no Núcleo Rural Pipiripau – chácaras 2, de 4 a 6, de 9 a 15, 18, 19, 60, de 143 a 145, 310, Floramar, M. Julinha, Oliveira, Córrego M. Velha e Recanto dos Ipês, assim como nas fazendas Paraná e Sítio Novo e em toda a Fazenda Santa Maria – BR-020, além do Sítio Anita.

A troca de transformador na Fazenda Santa Bárbara, localizada em São Sebastião, vai ocasionar o desligamento da rede elétrica das 8h40 às 14h30.

O desligamento no Lago Sul será em dois momentos do dia. Das 8h40 às 13h30, o corte será na SHIS QI 09, Conjunto 17, devido à troca de transformador. No bairro Mansões Itaipu, Rua 34, será executado o serviço de recondutoramento de rede, das 8h40 às 16h30.

Antecipação

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.