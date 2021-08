Mulher de 71 anos se engasga na Rodoviária do Plano Piloto e morre no local

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma idosa de 71 anos morreu próximo à plataforma A, entre os dois viadutos da Rodoviária do Plano Piloto de Brasília, por volta das 14h12 desta sexta-feira (6/8). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o socorro da mulher engasgada.

Após a avaliação inicial, a equipe localizou e removeu um pirulito de dentro da boca da mulher e iniciou as manobras de reanimação. Também foi acionado o apoio da equipe médica do Resgate Aéreo do CBMDF, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No entanto, a idosa não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local.

Vítima

Inicialmente, o CBMDF atendia uma ocorrência de espancamento, quando foi chamada pela população para socorrer a idosa. Depois que o apoio chegou ao local, a vítima de espancamento foi levada ao Hospital de Base, consciente, orientada e estável.