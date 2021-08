Polícia prende professor de piano acusado de estuprar criança no Lago Sul

LP Luana Patriolino

(crédito: Polícia Civil )

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um professor de piano, de 50 anos, nesta sexta-feira (6/8), acusado de estuprar uma menina de 6 anos, no Lago Sul. O crime aconteceu em 2012. Segundo as investigações, ele teria se aproveitado da amizade com os pais da vítima para cometer os abusos.

O crime foi descoberto pouco depois do aniversário de 12 anos da criança, em 2018. Ela escreveu sobre o abuso em um diário. Os pais, ao perceberem o isolamento e comportamento diferente da filha (que chorava com facilidade e tinha dificuldades de sociabilização), passaram a monitorá-la. Ao encontrarem o caderno, a mãe descobriu sobre a violência que a menina havia sofrido.

As investigações tiveram início no mesmo ano, na Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O inquérito foi finalizado e encaminhado à Justiça, que condenou o professor a sete anos e sete meses de prisão.

À época, os policiais tentaram efetuar a prisão, mas o criminoso tinha ido embora da capital. Ele foi localizado em Fortaleza e também ministrava aulas de piano na cidade. O pianista foi transferido e será encaminhado para o complexo penitenciário da Papuda, onde cumprirá a pena em regime fechado.