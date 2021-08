Jovem presa por matar namorado no Guará é solta pela Justiça

DD Darcianne Diogo

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

A jovem, de 22 anos, presa após matar o namorado, de 26, na QE 1 do Lúcio Costa, no Guará, ganhou liberdade provisória durante audiência de custódia realizada na tarde dessa sexta-feira (6/8). O homem foi encontrado morto com uma marca de faca no peito na noite dessa quinta-feira (5/8).

Inicialmente, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de acidente doméstico, em que a vítima estaria com hemorragia. Ao chegar no local, a equipe encontrou a porta do apartamento aberta e um homem caído no chão sem vida.

Como consta na decisão de custódia, a qual o Correio teve acesso em primeira mão, o juiz considerou que “não há indicativos concretos de que a custodiada pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública a acusada”. Além disso, o magistrado esclareceu que as circunstâncias da lavratura do flagrante recomenda melhor apuração da situação, “inclusive com submissão da autuada ao Instituto de Medicina Legal (IML)”.

Dessa forma, a jovem foi solta pela Justiça, mas deverá comparecer a todos os atos do processo e está proibida de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias, a não ser que autorizada pelo Juízo, e de mudar de endereço sem comunicação à Justiça.

Crime

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender a ocorrência por volta das 21h e constatou o óbito de Maurício Moreira. Aos policiais, a mulher, que se identificou como namorada da vítima, informou que deu uma facada na vítima após ele ter tentado agredi-la também com uma faca.

Ela foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para prestar esclarecimentos, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de homicídio.