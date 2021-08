DF tem opções de presentes para todos os gostos no Dia dos Pais

PM Pedro Marra

Além de garantirem boa companhia no Dia dos Pais, alguns filhos inovaram nos presentes para essa data especial. As ideias vão desde uma sessão de spa até deliciosos pratos e doces encomendados de lojas ou restaurantes do Distrito Federal. Esta será a segunda vez que os homenageados comemoram a ocasião durante uma pandemia. Em alguns casos, o momento terá um peso diferente, de alívio, pois vários pais completaram o esquema vacinal contra a covid-19 recentemente. E, para quem ainda busca inspiração de como agradá-los neste domingo (8/8), o Correio apresenta algumas dicas.

A estudante de biblioteconomia Laís Cirilo, 18, optou por algo para o paladar. Ela comprou um kit de chás para o pai, o escritor Itamar Garcez, 61, apreciador da bebida. “Fui a duas lojas, na verdade. Para montar o kit, comprei um blend de sabores em uma loja. Em outra, a caneca. Ele toma chá todos os dias e tem um carinho especial por esse momento. É quase como um ritual, tanto por motivos medicinais quanto pelo prazer de provar sabores diferentes na hora de ler, trabalhar ou escrever”, detalha a universitária.

A data terá neste ano terá outro momento especial, segundo Laís. Ela poderá abraçar o pai no domingo, após passar dias isolada no quarto, quando descobriu que estava com a covid-19, em 19 de julho. Dez dias depois, Itamar recebeu a segunda dose da vacina contra a doença. “Acho que esse Dia dos Pais será, sobretudo, uma ocasião de gratidão para mim, pelo meu pai estar bem e ao meu lado. Vou entregar (o presente) como costumamos fazer: em uma embalagem bem legal e com uma cartinha escrita à mão”, diz.

Pensando em um presente que garantisse conforto e relaxamento, a analista de projetos de inovação Lívia Bruno, 26 anos, escolheu uma sessão de spa com duas horas de duração para o pai, o consultor de segurança cibernética Leonardo Soares, 59. “A equipe envia uma mensagem a ele, dizendo que ganhou (a sessão) de mim. (A mensagem) tem uma arte com nossos nomes. Sei que ele gosta de massagem e acho que precisa relaxar, porque trabalha bastante. É algo para que ele possa ser cuidado”, conta a moradora do Lago Norte.

O servidor público Gerson Senna, 60, é pai do advogado Henrique Senna, 31, e está desde o início da pandemia, em março de 2020, sem sair de casa para visitar bares ou restaurantes. Há cerca de duas semanas, ele recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19, o que motivou o filho a levá-lo para almoçar em família. “Ele não sai muito de casa. Era habitual. Ultimamente, está um pouco agoniado por causa de coisas simples, como ir ao mercado. Vamos levá-lo a um restaurante de que gosta muito e que visitamos há uns 10 anos, desde a abertura”, relata Henrique. “Sempre fomos de comemorar esse dia, fazendo passeios, jantando fora. No ano passado, não foi possível. Por isso, esta ocasião será especial”, completa.

No caso de Iara Nascimento Barros, 33, a opção foi mais caseira. Ela comprou um bolo artesanal para os filhos — Joaquim, 2, e Laura, 9 — presentearem o pai, Josué Neto, 49. “Esse doce simboliza união e a alegria de estar com a família. Ele (Josué) gosta muito. Foi mais um motivo para a escolha. E, neste momento de crise pelo qual passamos, é superinteressante ter esse custo-benefício. (O bolo) é bem mais em conta do que outros presentes, e todo mundo vai usufruir”, pondera a biomédica.



Pai que veio do amor

As vendas de Dia dos Pais no comércio do Distrito Federal devem crescer 17% este ano em relação a 2020, quando o faturamento foi de 1% do esperado para a data, segundo o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF). A previsão é de que, desta vez, as compras movimentem R$ 210 milhões na economia da capital do país. Os produtos mais vendidos se mantêm como confecções, calçados e perfumes.

No ano passado, esse total foi de R$ 60 milhões, contra R$ 250 milhões em 2019. Para o vice-presidente do Sindivarejista-DF, Sebastião Abritta, “o pior da pandemia” passou graças ao avanço da vacinação. “As lojas têm funcionado normalmente, e as medidas restritivas estão no retrovisor. São parte da história”, afirma. O sindicato representa 30 mil lojistas de entrequadras e de shoppings no Distrito Federal. A expectativa de gasto médio por consumidor com o presente será de R$ 120 a R$ 160. No ano passado, era de R$ 90 e, no ano anterior, de R$ 150.

Contudo, nem todos os presentes são para carregar, vestir ou usar. Um deles chegou por meio de uma ação social, em Ceilândia Norte. O grupo de quatro grafiteiros IV2M — Uma vida, dois mundos se organizou para pintar a casa do fotógrafo aposentado Antônio Ferro, 78 anos, que mora sozinho na cidade. Nenhum dos artistas é filho do idoso, mas o consideram como pai pela relação de proximidade que desenvolveram desde a infância.

Antônio trabalhava em um estúdio de fotografia da região e dava descontos em fotos 3x4 dos jovens. O coordenador do 1V2M, Carlos Washington Corrêa, 39, contou que a iniciativa ganhou o nome de “Sua casa de pintura nova”. “Limpamos o muro e fizemos essa ação voluntária. Fiz o fundo do mar na fachada, e ele (Antônio) foi só elogios. Mas também falava que não tinha dinheiro para pagar pela arte”, relata o grafiteiro.

Há alguns anos, Antônio perdeu um irmão que tocava na banda Tri Bakis. Sem filhos, o alagoano de Maceió se habituou a uma realidade de poucas visitas, à exceção daquelas feitas por outro irmão dele, que também mora em Ceilândia Norte e aparece de vez em quando. “Eu me acostumei a viver na solidão”, relata o aposentado.

Carlos Washington lembra que Antônio foi fotógrafo lambe-lambe, ícone da cena cultural da cidade e até integrante de bandas de rock. “Ele era roqueiro, com cabelo no ombro, tocava guitarra. Até hoje, ele guarda (o instrumento musical). Mas algumas dificuldades vieram com o tempo. Então, eu me questionei como poderia melhorar a vida dele de alguma forma. E me veio a ideia do que gosto e faço: arte e colorir”, completa.

