Frio continua no fim de semana, e sensação térmica pode chegar a 4ºC no DF

Neste sábado (7/8), a temperatura varia entre 13°C (mínima) e 24°C (máxima) em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O frio dos últimos dias tem surpreendido os brasilienses. E a previsão é de que ele continue no fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas no Distrito Federal vão variar entre 13°C (mínima) e 25°C (máxima). Com o vento, a sensação térmica deve despencar nas primeiras horas do dia e à noite. A umidade relativa do ar fica entre 95% pela manhã e 30% na parte da tarde.

De acordo com Heráclio Alves, 54 anos, meteorologista do Inmet, a massa de ar seco que está atuando sobre muitos lugares do país começa a perder força em Minas Gerais, no leste de Goiás e no Distrito Federal. “Essa mudança no tempo ocorre devido a um sistema de alta pressão sobre o Oceano Atlântico, a leste da Região Sudeste, que acaba intensificando os ventos úmidos e, com isso, aumenta a nebulosidade nessas áreas, inclusive no DF”, explica.

Na manhã dessa sexta-feira (6/8), em uma esquina do Cruzeiro Velho, a vendedora Marilene do Espírito Santo, 54, preparava sua barraquinha de frutas toda agasalhada. Usando blusa de frio, touca e capuz, a senhora contou que, ao despertar às 6h, ligou a tevê para assistir ao jornal, mas o aparelho não estava funcionando, pois a força do vento derrubou a antena durante a madrugada. Ela achou que não conseguiria vender seus produtos devido ao frio matinal. “Quando fui caminhar com o cachorro, achei que ia chover. Um vento forte e nem esperança de sol. Ninguém quer sair na rua nesse frio. Eu mesmo, se pudesse, passaria o dia debaixo do meu cobertor”, conta.

A ventania, segundo o Inmet, permanecerá forte. As rajadas de vento poderão chegar aos 30km/h em alguns horários do dia, o que deverá influenciar na sensação térmica, dando impressão de que a temperatura está mais baixa, a exemplo do que ocorreu na manhã de sexta, quando a temperatura mínima foi de 13°C, mas com sensação de 4°C.

Sem chuva

Apesar do céu nublado durante o fim de semana, o especialista destaca que a chance de chuva é pouca. “Agosto é um dos meses da época de estiagem em Brasília, quando o tempo seco é predominante. Por isso, a previsão de chuva com volume mais expressivo e mais frequente se inicia, normalmente, a partir da segunda quinzena de outubro, quando o período mais chuvoso se intensifica”, pontua Heráclio, que não descarta a possibilidade de chuva isolada em agosto. “Porém, o volume pluvial não será muito significativo”, conclui.