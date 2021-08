Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Carlos Moura/SCO/STF)

Dicas para Bolsonaro

Nas dicas que toda sexta-feira o presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, oferece em seu perfil no Twitter, sempre há uma referência ao momento atual. Na de ontem, depois de ser xingado de um palavrão, Barroso postou como sugestões para o fim de semana o conto O Alienista, de Machado de Assis, a música Fixação, do Kid Abelha, e um pensamento: “Aquilo que falam de mim não me diz respeito”, de Mario Quintana.



Boa notícia

A vacinação no DF está avançando mais rapidamente. O governador Ibaneis Rocha (MDB) assegurou que até o fim de agosto, se confirmado o cronograma de envios de doses pelo Ministério da Saúde, o DF concluirá a imunização da primeira dose de toda a população com mais de

18 anos.

Para quem ama pets e plantas

Quem não tem um pet, pode ter uma planta! Promover a ideia de levar mais qualidade de vida e amor para dentro de casa a partir da adoção de um gatinho, um cão ou mesmo um cacto. Essa é a proposta da Casa Core — o amor que completa o seu lar. Neste fim de semana, a feira vai ocorrer, em sua primeira edição, hoje e amanhã, ao lado do Estacionamento 10 do Parque da Cidade, das 9h às 17h. O evento terá a participação de expositores de roupinhas, laços, bandanas, caminhas, móveis, comidas naturais, ração para pets e até clínica odontológica animal, além de stands de floriculturas e itens decorativos temáticos. Instagram: @_casacore.

Só papos

“Aquele filho da puta do Barroso…”

Presidente Jair Bolsonaro

“As ofensas que Bolsonaro dispara ao ministro Barroso são ofensas às nossas instituições democráticas. Minha solidariedade ao ministro e também ao povo brasileiro, que está tendo que viver dias de vergonha e falta de esperança por conta deste que ocupa o Palácio do Planalto”

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), vice-presidente da CPI da Covid

À QUEIMA-ROUPA

Chico Andrade, Presidente do Cidadania-DF

A senadora Leila Barros (DF) trocou o PSB pelo Cidadania. Existe algum compromisso para a candidatura dela ao Palácio do Buriti?

Não existe compromisso formal. Vamos avaliar, naturalmente, dentro do tempo certo. Ela é um quadro belíssimo, com muita empatia, muita coragem e ousadia, tem ainda atributos de honestidade. É uma vencedora, como já demonstrou no esporte. Veio

de uma origem humilde e cresceu pelo mérito próprio. Temos aí um caldo grande para possível candidatura. Mas precisamos ver a vontade dela e a discussão com os partidos com quem estaremos nas próximas eleições.

Qual é a sua opinião sobre a postura do PSB na desfiliação da Leila? Ajuizaram ação cobrando contribuições atrasadas e pretendem impedir alianças em torno de uma eventual candidatura dela ao GDF…

A política não é feita apenas de coisas bonitas. É uma retaliação. Mas não me cabe fazer julgamentos sobre o que ocorre em outro partido. Não é fácil perder uma senadora.

Acredita que ainda há espaço para uma aliança com o PSB?

O PSB sempre foi um partido irmão do antigo PPS, hoje Cidadania. Da nossa parte, não há problema de nos unirmos.

O Cidadania é oposição ao governo de Ibaneis Rocha?

É independente. Não temos deputado distrital. Então, não faz muita diferença neste momento. Não somos base nem oposição.

Acredita que a deputada Paula Belmonte, do seu partido, deve buscar um cargo majoritário?

Acredito que não. A deputada Paula tem propostas boas. Mas não ingressou no nosso partido por afinidade ideológica. Ela é honesta, decente. Mas sua postura diverge em alguns pontos do partido. Somos defensores do impeachment do presidente Jair Bolsonaro por todos os crimes que ele cometeu contra o país.

Cristovam volta?

Tenho conversado muito com ele. Tomamos café outro dia e senti muita animação. Não acho que concorreria como governador. Não é seu projeto. Mas ele deu sinais de que pode disputar o Senado ou a Câmara dos Deputados. Tem muita contribuição a dar. Contribuição muitíssimo qualificada no Senado ou na Câmara

Se o senador Reguffe se candidatar ao GDF, o Cidadania estará com ele?

Com Reguffe, temos uma relação antiga. É um parlamentar decente, íntegro. Vamos conversar com Reguffe e Leila. Mas tudo tem o seu tempo. Vamos avaliar, à luz da opinião pública, quem estará mais preparado para concorrer. Essa é uma decisão para o primeiro semestre do próximo ano.

Nacionalmente, qual é o caminho do partido?

Temos nomes importantes como Roberto Freire, Alessandro Vieira e Eliziane Gama. Eles têm trabalhado para encerrar esse ciclo de ódio contra ódio que não contribui mais para o país, contra uma chapa da ditadura, do atraso, do mal ou de um caminho antigo do PT, que já teve a sua vez.