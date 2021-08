Façam suas apostas: R$ 55 milhões da Mega-Sena podem sair neste sábado

JP Juliana Pimentel* MR Mariane Rodrigues NS Nélio Sousa*

Prêmio acumulado é um incentivo para os brasilienses irem às casas lotéricas fazer uma fezinha - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Mega-Sena pode tornar um brasiliense o mais novo milionário do país. O concurso número 2.397 está acumulado em R$ 55 milhões. O sorteio vai ocorrer, neste sábado (7/8), às 20h, e será transmitido ao vivo no canal da Caixa no YouTube, no site do Correio e na TV Brasília. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou na internet até as 19h.

A aposta mínima para concorrer aos R$ 55 milhões da Mega custa R$ 4,50, com seis dezenas marcadas no volante. Nesse modelo, a chance de conquistar o prêmio máximo é de uma em 50 milhões. Os valores pagos aos ganhadores variam de acordo com os acertos. Segundo a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% do valor arrecadado no concurso. São pagos 35% para aqueles que acertarem os seis números sorteados (sena), 19% entre os acertadores de cinco dezenas (quina) e 19% entre os apostadores que marcaram quatro números sorteados (quadra).

No concurso anterior, não houve ganhador. O prêmio acumulado é um incentivo para o motorista de aplicativo Marcos da Costa, 42 anos. Ele que, enquanto aguardava na fila de uma casa lotérica no Cruzeiro Velho, pensava na família que deixou no Nordeste e nos lugares que poderia conhecer com R$ 55 milhões. “Se eu ganhar, a primeira coisa que vou fazer é ir para o Nordeste, visitar meus parentes no Piauí. Depois, continuar viajando para conhecer outros estados do Brasil”, revela Marcos.

Investimentos

São inúmeras as possibilidades do que pode ser feito com R$ 55 milhões. Pagar dívidas, viajar, comprar carros e imóveis estão entre os principais desejos de quem sonha em ganhar na loteria. No entanto, o presidente do Conselho de Economia do DF, César Bergo, aconselha que a melhor atitude é investir. “É importante que ele (o ganhador) faça um planejamento e divida um pouco os recursos. Não coloque tudo no mesmo lugar, e diversifique o investimento”, explica. O planejamento é importante para que não haja gastos desnecessários, que possam levar ao arrependimento depois.

O economista aconselha que o ganhador haja com discrição, isso porque atrai muitos aproveitadores. “O melhor comportamento é a pessoa ser discreta. Já fazer algum tipo de plano para os recursos, porque, se ficar tudo liberado, a pessoa acaba fazendo algum tipo de besteira, fazendo compras desnecessárias, do que depois se arrepende”, complementa César.

Investimento em imóveis, no mercado financeiro ou em papéis do tesouro direto exige cautela. “Muito cuidado nessa hora, evitar conselhos de bancos que querem cumprir metas. Fazer os investimentos corretos, tomando esses cuidados, com certeza, ele não vai se arrepender”, garante o economista.

Jogar pela web

Passo a passo

» Acesse loterias.caixa.gov.br

» Clique em Loterias Online, no topo da página

» Escolha a opção de jogo

» Faça o cadastro, informando o CPF. É necessário usar cartão de crédito

» É possível apostar no mínimo R$ 30 e, no máximo, R$ 945, por dia

» O portal oferece a opção de apostar com números aleatórios gerados pelo sistema das Loterias, a chamada Surpresinha

» A plataforma não permite bolões

*Estagiários sob supervisão de Guilherme Marinho