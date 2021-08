Família busca por homem desaparecido na Octogonal

SP Sarah Paes - Especial para o Correio

(crédito: Arquivo Pessoal)

Rafael Roriz Marques Cardoso, 44 anos, morador da Octogonal, desapareceu na tarde desta sexta-feira (6/08). Segundo o irmão de Rafael, Fernando Roriz, a última notícia que a família teve do paradeiro do homem foi por volta das 13h, após Rafael ir até a casa de seus pais, também na Octogonal.

“Ele foi até a casa dos nossos pais resolver algumas coisas para consertar, ele até almoçou lá e depois seguiu para a sala de estudos que fica no prédio dele mesmo, também na Octogonal. Mas durante esse trajeto ele sumiu, não tivemos mais notícias. Minha cunhada, esposa dele, tentou contato com ele por telefone durante a sexta-feira mas ele não respondeu, aí ela chegou em casa por volta das 22h e ele também não estava lá”, conta o irmão.

Segundo a família, Rafael tem histórico de depressão, está desempregado e estuda para concurso público há um tempo. “Nós sabemos que essa pandemia afetou a todos de formas diferentes. Estamos torcendo pelo melhor, queremos logo encontrar ele. A primeira coisa que achamos estranho foi que ele saiu sem o tênis e sem o boné que sempre usa, deixou tudo na sala de estudos”, disse a cunhada Izys Moreira.

Rafael Roriz é casado e tem um filho de 7 anos. Foi visto pela última vez entrando em seu carro, um gol preto com a placa JJX 2226 que também ainda não foi encontrado. A família pede ajuda para localizá-lo. Qualquer informação entre em contato com a Polícia (190), com Izys Moreira (61) 98165-5609 ou com Fernando Roriz (61) 99244-8058.