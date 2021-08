Mais 31 mil doses de vacina chegam ao DF e mutirão continua neste sábado

SP Sarah Paes - Especial para o Correio

O mutirão da vacinação contra a covid-19 continua neste sábado. Nesta manhã a Secretaria de Saúde informou que a capital recebeu na noite de ontem (6/08) 182.870 doses dos imunizantes da Pfizer, Janssen e Astrazeneca Fiocruz. Além destas doses, ainda aguarda receber neste sábado (7/08) pela manhã 31.900 doses de AstraZeneca para uso das primeiras doses.

Segundo a Secretaria de Saúde, haverá aplicação de primeira e segunda dose, em 12 pontos com atendimento para pedestres e na modalidade drive-thru. O horário de funcionamento de 11 postos é das 9h às 17h. O ponto de vacinação localizado na Praça dos Cristais vai funcionar das 18h às 22h.

“Todos os postos terão aplicação da primeira dose para aqueles que têm 30 anos ou mais e gestantes e puérperas a partir dos 18 anos, e segunda dose, para quem está no período indicado no cartão de vacina”, informou a secretaria em nota.

Das doses que chegaram na noite de sexta-feira (6/08), 153.270 são doses de Pfizer (145.080 para uso como D1 e 8.190 para D2); 1.350 são doses de Janssen (aplicação de Dose Única) e 28.250 são doses de Astrazeneca Fiocruz (todas para aplicação de D2). Para iniciar o ciclo vacinal não é possível escolher o imunizante disponível. Veja onde se vacinar com a primeira dose:



Pontos de vacinação contra a covid-19 (foto: Reprodução/Secretaria de Saúde )

Para aqueles que irão tomar a segunda dose da vacina, a orientação é verificar abaixo onde tem a vacina que tomou a primeira dose disponível:

Pontos de vacinação contra a covid-19 (foto: Reprodução/Secretaria de Saúde )

Nesta sexta-feira, o DF registrou 992 novos casos da doença nas últimas 24 horas e mantém a média de 683 casos nos últimos sete dias. Com o total de 9.703 mortes, sendo 14 delas apenas ontem. Segundo a Secretaria de Saúde, “o Distrito Federal já vacinou 1.457.038 pessoas com a primeira dose (D1), 578.173 com a segunda (D2) e 53.416 com a dose única (DU). A cobertura vacinal é de 65,39% considerando quem recebeu a D1 e a DU e 27,34% daqueles que estão com a imunização completa (D2 e DU)”.