Homem é atropelado por moto e morre no Riacho Fundo

CB Correio Braziliense

Um homem de 44 anos foi atropelado na manhã deste sábado (07/8) por uma motocicleta na DF 075, após o balão do Riacho Fundo, sentido Núcleo Bandeirante. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem identificado como Eduardo Marques foi arremessado cerca de vinte metros após o impacto com a motocicleta, uma Honda XRE vermelha, e foi atendido pela equipe do CBMDF já sem sinais vitais. Foi iniciada então a manobra de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) por mais de vinte e cinco minutos, entretanto, o óbito não pode ser revertido.

O motorista da moto, identificado como Rogério, 26 anos, sofreu escoriações e foi transportado consciente e orientado para o Hospital de Base de Brasília (HBB). Durante o atendimento as vias foram interditadas e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar. Para a operação, o CBMDF usou duas viaturas terrestres, uma aeronave e quatorze militares.

