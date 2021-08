Cerca de 400 ciclistas participam de passeio para promover segurança no trânsito

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/ PRF DF)

Na manhã deste sábado (07/8), a Polícia Rodoviária Federal do DF (PRF/DF) com apoio do Departamento de Estradas e Rodagens (DER/DF) e do Departamento de Trânsito (Detran/DF), realizou o primeiro passeio ciclístico da superintendência. Partindo da unidade operacional de Santa Maria (DF), na BR 040, os ciclistas seguiram pedalando até o Lago Sul, no estacionamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A ação teve como objetivo arrecadar alimentos e promover a conscientização de motoristas e ciclistas sobre os perigos do trânsito. Antes do passeio, a polícia alertou os participantes sobre os riscos nas vias e forneceu dicas de circulação para uma conduta mais segura.

Aproximadamente 400 ciclistas participaram do passeio e arrecadaram cerca de 150 quilos de alimentos não-perecíveis. Durante o trajeto de 18 quilômetros, motociclistas batedores da PRF, do DER/DF e do Detran/DF fizeram a escolta dos que participaram do evento. Os ciclistas ainda receberam kits com colete refletivo e materiais educativos.

Passeio ciclístico PRF DF 07-08-2021 (foto: Divulgação/ PRF DF)

Segundo a PRF DF, o evento faz parte da campanha “Estrada Solidária” cujo objetivo é arrecadar alimentos para instituições carentes. A campanha foi promovida para comemorar os 93 anos da PRF. Os alimentos arrecadados serão distribuídos neste mês a entidades beneficentes, que ajudam indivíduos em situações de vulnerabilidade.

“Qualquer pessoa ou empresa ainda pode ajudar na campanha doando alimentos não-perecíveis. Foi formada uma rede de apoio em todo o país e, por isso, unidades da PRF em todos os estados e no Distrito Federal, incluídos postos, delegacias e superintendências são pontos de coleta”, informou a polícia em nota.