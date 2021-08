GDF inaugura primeiro Cras de Sol Nascente, em Ceilândia

CB Correio Braziliense

Com o objetivo de desafogar a demanda por atendimentos socioassistenciais na região de Ceilândia, o Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, na manhã deste sábado (07/8), o 28° Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

"A população está em constante crescimento e, desde 2014, a assistência social não inaugurava um equipamento público no DF", destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha. "Nas próximas semanas, a previsão é que uma unidade em Recanto das Emas seja aberta também", complementa a gestora.

A pasta vai compor a equipe das novas unidades com servidores recém-nomeados em concurso público. "Já enviamos a solicitação de mais 100 aprovados para seguir com a recomposição do quadro", anunciou o governador Ibaneis Rocha. Cerca de 370 pessoas foram nomeadas desde meio do ano passado.

O Cras Sol Nascente vai referenciais famílias moradoras das quadras QNP (quadras ímpares - P Norte), QNO (16 a 18 e Expansão), QNQ, QNR, CNR e do trecho 3, de Sol Nascente.

Vizinha da nova unidade, Kátia dos Anjos, de 37 anos, está sem emprego e tenta agendar o preenchimento do Cadastro Único desde dezembro. "Meu esposo sofreu um acidente e estamos em busca de um benefício. A fila é muito grande. A abertura desse Cras enche a gente de esperança pelo atendimento. Além disso, é mais perto. Antes, precisamos pegar ônibus para tentar atendimento em algum centro em Ceilândia", conta.

Os 28 Cras do DF atendem mediante agendamento prévio. O usuário faz a solicitação de atendimento somente uma única vez, por meio do telefone 156, opção 1, ou pelo site da Sedes.



Com a instalação do Cras Sol Nascente, algumas áreas precisaram ser redistribuídas. Entenda como passa a funcionar o atendimento na região:

Cras Ceilândia Norte

QNN (quadras ímpares), Condomínio Prive, Incra 9, Área Rural Boa Esperança, Vista Bela, Guariroba (rural) e Sol Nascente (trecho 2)

Cras Ceilândia Sul

QNN (quadras pares), QNM (1 a 33) e QNO (1 a 15)

Cras P Sul

QNP (quadras pares - P Sul), Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), Pôr do Sol e Sol Nascente (trecho 1)

Cras Sol Nascente

QNP (quadras ímpares - P Norte), QNO (16 a 18 e Expansão), QNQ, QNR, CNR e Sol Nascente (trecho 3)