Covid-19: DF registra 13 mortes e 583 novos casos da doença nesse sábado

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal notificou, até as 17h deste sábado (7/8), 13 mortes causadas pelo novo coronavírus. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), o número de casos chegou ao total de 454.767, com 583 novos registros nas últimas 24 horas.

Do total de casos notificados no DF, 438.035 se recuperaram da doença, o equivalente a 96,6%, de acordo com o balanço da pasta. Em relação aos óbitos, 9.716 pessoas perderam a vida para a covid-19 desde o começo da pandemia.

O boletim da SES-DF traz, ainda, o quantitativo de pessoas que morreram, mas residiam em outros estados. Das 9.716 mortes de pacientes internados em hospitais do DF, 837 moravam em outros lugares do país, sendo que 719 residiam no estado de Goiás.

Entre as regiões administrativas com o maior número de casos de covid-19, Ceilândia continua a ocupar o primeiro lugar, com 50.045 infecções. Em seguida, aparece o Plano Piloto, com 44.571 casos e, na terceira posição, está Taguatinga, com 35.848.

Vacinação domingo

Nesse sábado, 7.217 pessoas foram vacinadas com a primeira e segunda doses da vacina contra a covid-19. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, 4.769 receberam a primeira dose, e 2.448 pessoas, a segunda dose. Desde o começo da campanha de vacinação, o DF já vacinou 1.480.246 pessoas com a primeira dose e 53.421 com dose única.

Nesse domingo (8), oito pontos de vacinação contra a covid-19 estarão abertos das 9h às 17h. O atendimento acontecerá para pedestres e na modalidade drive-thru. Todos os locais oferecem a aplicação da primeira dose para pessoas com 30 anos ou mais, gestantes e puérperas. Para receber a segunda dose, a pessoa deve apresentar o cartão com o período registrado.

Para se imunizar contra a covid-19, é necessário levar o cartão de vacinação e documento de identidade com foto. Para quem vai tomar a primeira dose, não será possível escolher a vacina.

Confira onde se vacinar:

Pontos de vacinação contra covid-19 (foto: Reprodução/Secretaria de Saúde)

Pontos de vacinação contra covid-19 (foto: Reprodução/Secretaria de Saúde)