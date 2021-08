Polícia encontra corpo de homem que desapareceu da Octogonal

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

O homem que desapareceu nessa sexta-feira (6/8), na Octogonal, foi encontrado morto, no começo da tarde desse sábado (7/8) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O corpo de Rafael Roriz Marques Cardoso, de 44 anos, estava em um hotel no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Segundo o irmão de Rafael, Fernando Roriz, a última notícia que a família teve do paradeiro do homem foi por volta das 13h, após o homem, morador da Octogonal 6, sair de carro para ir até a casa de seus pais, na mesma área.

Rafael Roriz foi visto pela última vez entrando no próprio carro, um Gol preto. A principal linha de investigação da PCDF é de que o homem tenha tirado a própria vida. Rafael era casado e deixa um filho de 7 anos.