Foragido da cadeia desde 2011 é preso após agredir mulher no Cruzeiro

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foragido do sistema penitenciário do Distrito Federal desde 2011 foi preso, na tarde desse sábado (7/8), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após agredir a mulher, no Cruzeiro Velho.



Os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica por volta de 12h30. Quando a equipe chegou ao endereço para averiguar a situação, o suspeito se apresentou com outro nome e contou que a mulher teria o agredido e fugido em seguida.

Os PMs constataram que o nome registrado em um cartão de vacina que tinha na casa não condizia com o nome que o homem havia apresentado inicialmente. Após ser confrontado, ele revelou a verdadeira identidade. Os policiais, então, descobriram que o rapaz era foragido do sistema prisional desde 2011 e acumula mais de 14 passagens criminais por furto e receptação.