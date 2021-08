Mega-Sena: aposta feita em lotérica de Taguatinga Sul leva prêmio de R$ 121,7 mil

Td Talita de Souza

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A quadra CSB 6 de Taguatinga Sul trouxe sorte a um apostador neste sábado (7/8): foi na loteria do local, a Papa Sorte, que foi registrada uma aposta da Mega-Sena 2397 ganhadora de mais de R$ 120 mil. O dono do jogo escolheu sete números e acertou cinco, em uma aposta simples. O sortudo levou R$ 121,7 mil.

Outras duas apostas do Distrito Federal irão embolsar uma quantia generosa de R$ 60,8 mil. Uma delas foi registrada da Loto Sia, no SIA, e a outra na Lotérica Guará Sorte, localizada no mercado Pão de Açúcar na quadra 2 do Guará I.

Os números sorteados na Mega-Sena foram: 06-14-20-39-46-48. Confira os vencedores da Mega-Sena neste link. O próximo sorteio será na quarta-feira (11/8).

Quina, Lotofácil e Dia de Sorte

As lotéricas brasilienses também trouxeram sorte para quem apostou na Quina 5626, a Lotofácil 2302 e a Dia de Sorte 491, sorteadas na noite deste sábado (7/8).

Na Quina, dois apostadores ganharam R$ 8.055,38 por acertarem cinco números em uma aposta simples. Eles registraram os jogos na Esquina Lotérica, no setor Oeste do Gama, e na Takarakuji Loterias, em Samambaia Norte. Veja os ganhadores aqui.

Há ainda oito ganhadores da Lotofácil, com prêmio de R$ 1.504,41 cada, e dois da Dia de Sorte, que levaram R$ 1.509,39.