50% do DF recebeu vacina

D » Darcianne Diogo » Rafaela Martins

O Distrito Federal vacinou 4.769 pessoas, ontem, com a primeira dose dos imunizantes, e 2.448 receberam o reforço. Desde o começo da campanha, 1.480.246 moradores do DF tomaram a D1; e 641.600, a D2 ou a dose única, da Janssen. De acordo com os dados da sala de situação, 50,24% da população brasiliense recebeu, ao menos, uma aplicação. Segundo o último levantamento da Codeplan, há 3.052.546 pessoas vivendo na capital do país.

A Secretaria de Saúde registrou, ontem, 13 mortes causadas pelo novo coronavírus, somando 9.716 vítimas. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela pasta, o número de infectados pelo novo coronavírus chegou a 454.767, com 583 casos registros nas últimas 24 horas. Recuperados representam 96,6% dos pacinetes (438.035).