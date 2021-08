CB Correio Braziliense

CURSOS

Apresentação pedagógica

Na próxima quarta-feira, a partir das 18h30, a Escola Eleva faz uma apresentação pedagógica para pais e demais interessados nos diferenciais da instituição. Ela contará com a presença do Diretor Pedagógico Geral, Marcio Cohen e da Diretora da Eleva Brasília, Isabella Sá. No encontro, os profissionais falarão sobre os pilares que sustentam a proposta da escola, metodologia ativa, bilinguismo e matérias eletivas, além de um tour para conhecer a estrutura da escola. O evento é aberto, e os pais e interessados que desejam participar devem se inscrever gratuitamente pelo link encurtador.com.br/demKY. Mais informações: (61) 3521-5334

Linguagem de Python

O curso de ciência da computação do Centro Universitário Iesb vai promover um curso gratuito de extensão de introdução à linguagem Python. As inscrições são gratuitas e vão até amanhã. As aulas começam na segunda-feira e vão até 13 de agosto. Os encontros serão transmitidos via Google Meet, das 16h às 18h. O curso é aberto para todo o público com vagas limitadas. Saiba mais em www.iesb.br.

O papel da arte

De 1º de setembro a 2 de outubro será realizada a formação Educação midiática e o combate à desinformação — O papel da arte. Com duração de 40h, inteiramente on-line e gratuita, a formação é voltada para professores de arte da educação básica de escolas públicas e privadas, de ensino fundamental e médio do Distrito Federal e artistas locais. As inscrições estão abertas até 15 de agosto. O edital completo você acessa no link: https://www.semanadaeuropa.org/edital.

Pós-graduação

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam se especializar na área, o Centro Universitário Iesb acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aulas e duração de 20 meses. Mais informações: https://www.iesb.br/ ou pelo telefone 3340-3747.

Curso de idiomas

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 60 a hora/aula. WhatsApp: (61) 9 9646 7234. Professor Otávio Vieira.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

OUTROS

Spin Cycle

Hoje, das 8h às 12h, a Spin Cycle vai oferecer uma aula gratuita em comemoração ao Dia dos Pais. Para participar, não precisa estar matriculado, basta se registrar no site (https://spincycle.com.br/) ou aplicativo e adquirir o Spin Test. Todos que agendarem as suas aulas e dos pais vão ganhar um crédito (voucher) para mais uma aula. Quem participar da aula vai poder desfrutar de uma degustação da cerveja Michelob Ultra, novidade da Ambev com baixíssimo teor calórico, e uma massagem da Fio Laser.

Vestibular agendado

As inscrições gratuitas para o vestibular agendado da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF vão até 15 de agosto — pelo site da instituição: https://www.df.senac.br/faculdade. A prova será realizada de forma on-line, no horário que o candidato escolher. As mensalidades do primeiro semestre estão com 30% de desconto. Os interessados podem escolher seis opções de cursos: tecnologia em banco de dados; tecnologia em segurança da informação; análise e desenvolvimento de sistemas; gestão da tecnologia da informação; gestão comercial ênfase em e-commerce; e marketing com ênfase em digital.

Teatro infantil

Vibrar – Viver Brasília ao ar livre é o nome do mais novo espaço gastronômico da cidade. O local, 100% aberto, agora possui novo endereço: no Eixo Monumental, próximo ao Ginásio Nilson Nelson. Em 15 de agosto, o parque apresenta no teatro infantil o musical A Bela e a Fera, repleto de efeitos especiais, mais de 120 figurinos, 22 atores e bailarinos e sensações em 4D. Para curtir o espaço é preciso fazer reservas de mesas. Mais informações através do site: www.vibrarbsb.com ou pelo instagram (@vibrarbsb).

Mostra cultural

Até 15 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta a mostra De Portugal para o mundo. O evento propõe um olhar conjunto sobre a produção do cinema português da última década, que vem obtendo projeção internacional. A entrada é gratuita, e o CCBB Brasília está adaptado às novas medidas de segurança sanitária. A emissão dos ingressos e as normas de visitação e segurança referentes à covid-19 estão no site www.bb.com.br/cultura. Mais informações pelo número 3108-7600 ou pelo e-mail ccbbdf@bb.com.br.

Aulas de capoeira

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão realizam aulas de capoeira de Angola com samba de roda, para todas as idades, gratuitamente. As aulas acontecem segunda, quarta e sexta-feira no Grande Colorado, das 8h30 às 10h; no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h; e no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Interessados podem se inscrever entrando em contato pelo celular: (61) 9 8173-5553.

Saúde para bebês

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passou a oferecer a Shantala em casa, por meio de chamada de vídeo. A técnica combina o toque, a aplicação de óleo, a massagem e o alongamento suave do corpo do bebê, e é uma das práticas integrativas em saúde (PIS) ofertadas na rede pública. Quem tiver interesse em participar, pode enviar uma mensagem para o telefone temporário do CrisDown (61) 9 9448-0691 e aguardar o contato da equipe. O telefone não recebe chamadas, apenas mensagens. Saiba mais sobre a Shantala encurtador.com.br/nvS29.

Destaques

Universo dos games

» Para fomentar o debate sobre o universo dos games, a FGV DAPP promove no dia 13 de agosto o webinar Games: comunicação & cultura digital. O objetivo do debate é abordar as diferentes formas de comunicação e de práticas culturais nos jogos digitais e seu entorno: a produção de conteúdo especializada, o jornalismo de esportes eletrônicos e as práticas de comunidades. O evento será às 14h e pelo canal no YouTube da FGV. Inscrições: https://evento.fgv.br/ comunicacaogames/.

Webinar gratuito

» Para divulgar as oportunidades de estudo e incentivar os alunos brasileiros a estudar nos EUA, o EducationUSA promove dois webinars gratuitos com a universidade, em agosto. O tema é o curso de engenharia aeronáutica. Uma das convidadas é a aluna Isabella Fontoura, de Mato Grosso do Sul, que está no terceiro semestre da faculdade. O evento ocorre na próxima quarta-feira, às 16h, e no dia 17 de agosto, no mesmo horário. As inscrições estão abertas no link: bit.ly/UndergradPurdue.