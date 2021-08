CB Correio Braziliense

Santa Maria

Insegurança com bueiros

O comerciante Renato Peixoto, 41 anos, morador de Santa Maria, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar a respeito da falta de segurança para pedestres ao passarem por bueiros em uma quadra da cidade. Segundo ele, existem algumas bocas de lobos na Quadra 100, Conjunto Y, que estão sem grades de proteção nas tampas. “Isso se torna um perigo tanto para adultos quanto para as crianças que passam por lá”, protesta o leitor.

» A Administração Regional de Santa Maria informou que regularmente faz a manutenção das bocas de lobo da cidade e que, na referida quadra, já foram executados serviços de recuperação.

Lago Sul



Dificuldade em marcar retorno

A cozinheira Nair Gomes Nascimento, 47 anos, moradora de São Sebastião, está com dificuldade e, marcar uma consulta médica na UBS 1, na QI 21, do Lago Sul. Ela conta foi informada de que as consultas seriam marcadas pelo e-mail: agen.retornogsas3@gmail.com. “Tentei várias vezes, mas não consigo marcar meu retorno. No dia (2 de agosto) retornei ao posto de saúde para tentar marcar a minha consulta, mas o atendente me disse que só marca pelo endereço eletrônico que não funciona”, detalha.

» Secretaria de Saúde infirmou a paciente Nair Gomes foi atendida na unidade no dia 17 de dezembro de 2020, na especialidade ginecologia, quando foram solicitado exames complementares para posterior remarcação. A pasta explica que as marcações via e-mail foram adotadas como medida de contenção ao avanço da covid-19 objetivando evitar aglomerações e diminuir a exposição dos pacientes. O atendimento da usuária foi agendado para o dia 14 de setembro, às 13h. A informação foi passada para a usuária por e-mail e telefônico.