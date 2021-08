PM recupera carro roubado e apreende duas armas de fogo em Samambaia

CB Correio Braziliense

Carro recuperado após o roubo em Samambaia Sul. - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Após serem acionados por um roubo a veículo, policiais militares do 11º Batalhão, em Samambaia, apreenderam dois revólveres e recuperaram o carro roubado. O crime aconteceu na tarde de sábado (07/8), na quadra QR 120, em Samambaia Sul. A polícia informou que encontrou com a vítima do roubo no local do delito. Após luta corporal com o homem, o ladrão deixou cair a arma do crime, um revólver calibre 32 que foi recolhido pela polícia.

Após patrulhamento na cidade, a PM encontrou o carro roubado abandonado na quadra 410, conjunto 19. O ladrão fugiu, mas foi capturado e preso pela força de segurança na quadra 408 por uma equipe do Grupo Tático Operacional 31 (Gtop 31), após uma denúncia de que um homem teria deixado cair uma arma de fogo em frente a uma padaria. Os policiais localizaram a arma logo em seguida, um revólver calibre 38. Todos os pertences da vítima foram recuperados.

Segundo a polícia, foi apreendida uma arma de fogo calibre 38 com duas munições intactas, um revólver calibre 32, um tambor de revólver calibre 32 e localizado o veículo roubado, além de outros pertences da vítima.

*Com informações da PMDF