Eixo capital

(crédito: Cristine Gentil/Divulgação)

De quem é a responsabilidade por assinatura em parecer jurídico?

O STJ julga amanhã recurso que discute se configura ato de improbidade a emissão de parecer por procurador de estado no exercício da função. O MPDFT recorre em ação contra diversos procuradores do DF, por manifestações que embasaram a assinatura de termo de acordo de regime especial de tributação entre o DF e uma empresa, em gestão do então governador Joaquim Roriz. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF e a OAB, de olho na repercussão da tese, são assistentes no processo.

Aulas práticas já

Em manifestação prevista para sair, às 9h, da Faculdade de Medicina, alunos do curso seguirão até o HUB, em defesa da volta das aulas práticas, suspensas no início da pandemia, retomadas no início deste ano e novamente suspensas com a segunda onda. O compromisso é respeitar o distanciamento social, o uso de máscaras e o silêncio nas proximidades do hospital.



Ampulheta Cultural

A Concha Acústica, que volta ao cenário no próximo dia 19, com uma programação especial para esperar a primavera, é uma das obras que mantém o secretário Bartolomeu Rodrigues sem férias e 100% envolvido para devolver esses equipamentos culturais à população. As outras são: Teatro Nacional, Funarte, Cine Itapuã, Polo de Cinema e Fazendinha: "Meu maior problema agora é o tempo", diz Bartô. "Temos até o fim do ano para dar vida nova a esses patrimônios. Depois, a política é quem vai dominar a cena”, completa.

Uma casa de Luz

Os reflexos da pandemia incluem, além do luto, estratégias para lidar com o confinamento. O mercado imobiliário aquecido é prova disso. Mudar-se para um espaço cheio de verde, com quintal e ar livre, foi a saída de muitos para enfrentar o isolamento. Para alguns, a mudança foi também oportunidade. O fotógrafo Luís Tajes encontrou na nova morada, uma casa de madeira com entradas de luz pelos vidros, um cenário perfeito. A @casadaarvorebsb tornou-se um lugar de acolhimento para pessoas que desejam eternizar seus momentos e suas histórias em ensaios fotográficos feitos com luz natural. O porto seguro virou um negócio, alinhado aos desejos genuínos de pessoas que buscam resgatar a autoestima, um olhar mais afetivo sobre si mesmas e um jeito diferente de lidar com tantas pressões desse cotidiano pandêmico.