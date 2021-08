Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: CNSEG/Divulgação)

"Quanto mais leve se estiver, mais leve a prova fica, melhor você fica. A pressão existe, mas você não deixa ela tomar conta de você"

Allison dos Santos, atleta medalhista em Tóquio



Diversidade nas seguradoras

A nova edição do Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros, produzido pela Confederação Nacional das Seguradoras — CNseg, revela que 90,5% das empresas participantes do levantamento adotam práticas de promoção da diversidade e não discriminação. A publicação, que será lançada durante a Conseguro — maior evento do segmento no país e que será realizado de 27 de setembro a 1º de outubro em formato virtual — aponta ainda que 63,2% das seguradoras criaram um Comitê de Diversidade com ações que são relatadas diretamente para as principais lideranças das empresas.



Não discriminação

“Essas iniciativas são essenciais para garantir que as seguradoras sejam efetivamente inclusivas, reforçando que a cultura da não-discriminação é um valor fundamental para o setor segurador”, afirma Solange Beatriz Palheiro Mendes, diretora-executiva da CNseg.

Mais arrecadação

A arrecadação do setor segurador (sem Saúde e sem DPVAT) no Distrito Federal foi de R$ 3,6 bilhões de janeiro a maio de 2021. Esse número representa um crescimento de 2,6% com relação ao mesmo período do ano passado.





Cresce pagamentos por aproximação

O número de transações com tecnologia de pagamento por aproximação, com credenciais Visa, foi cinco vezes maior no comparativo de junho de 2021 com o mesmo mês de 2020, representando 14% do total. Os segmentos que mais receberam foram: fast food, restaurantes, padarias, lojas de conveniência, supermercados e postos de pasolina.

DF é campeão de transações

O maior número de pagamentos por aproximação com Visa foi no Distrito Federal. Alcançou a marca de 32%, versus 9,7% há um ano. “O consumidor de Brasília percebeu as vantagens desta tecnologia e está disposto a usar cada vez mais esta forma para comprar, com maior rapidez, comodidade e segurança”, destaca Eduardo Barreto, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa.

Empresas vão ao STF para derrubar IGP-M

O Sindivarejista-DF e mais 24 sindicatos empresariais do Brasil entraram com ação no STF contra a aplicação do IGP-M no reajuste dos aluguéis dos imóveis. Para o setor, a aplicação de um valor superior a 30% deixa clara a distorção do índice em relação à realidade econômica brasileira ao não retratar a inflação anual real.



Substituição pelo IPCM

“O IGP-M, índice de reajuste dos aluguéis, acumula 37% nos últimos 12 meses e afeta negativamente milhares de comerciantes e famílias no país, que dependem de locação comercial e residencial”, aponta Edson de Castro, presidente do Sindivarejista-DF. As empresas pedem a substituição do IGP-M pelo índice IPCA.



Do grão à xícara

A extração do café especial orgânico, cultivado no Distrito Federal, vem agregando valor econômico e desenvolvimento regional sustentável. E ainda a promoção da cultura, do lazer e da saúde, através de uma bebida, que é considerada uma das mais antigas consumidas pelo ser humano.

Os apaixonados por café não podem perder a aula show “Do grão à xícara”, na quarta-feira, 11 de agosto, a partir das 10h, com transmissão ao vivo e simultânea pela TV IFB.



Mapa afetivo

A professora de eventos do IFB Sandra Branchine é a responsável pelo projeto. “O público vai vivenciar de casa, uma experiência gastronômica que vai percorrer desde o processo de plantio do café no campo até a degustação do sabor na xícara”, conta ela. Além disso, algumas surpresas estão previstas como o lançamento do Mapa Afetivo dos Cafés de Brasília, edição 2021.