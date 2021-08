Consumidor Direito + Grita

Y » Yasmim Valois*

Novidades da Lei do Superendividamento

Problemas financeiros se tornaram recorrentes e as pessoas encontram mais dificuldades para pagar as contas durante a pandemia. O Congresso Nacional aprovou, recentemente, a nova Lei do Superendividamento, que trouxe mudanças nesse cenário, impactando a vida dos consumidores. Com a novidade, muitos ainda não estão cientes dos direitos previstos pela legislação.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe bancos e instituições financeiras de ocultarem riscos do cliente no momento em que ele contrata um crédito. Deve-se cultivar a transparência durante todo o processo. Segundo o advogado Walter Viana, especialista em direito do consumidor, com o advento da nova lei, foi acrescentado um novo capítulo ao CDC, específico sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

“Dentre as novidades, o conceito de superendividamento (impossibilidade de o consumidor pagar as dívidas sem comprometimento do seu mínimo existencial), a obrigação de as empresas prestarem informações prévias e adequadas antes da concessão de crédito, a obrigação de as empresas avaliarem com responsabilidade as condições do consumidor antes da oferta de crédito e a normatização do processo de repactuação de dívidas, com a garantia do mínimo existencial do consumidor”, esclarece.

A nova lei visa a prevenção do endividamento e evita a exclusão do indivíduo do mercado, garantindo o pagamento dos débitos de maneira a preservar um mínimo existencial para manutenção da dignidade do devedor e sua família. “Entre as novas regras, foi estabelecido que os consumidores terão um prazo de cinco anos para pagar as dívidas. Isso traz várias vantagens aos consumidores, pois aperfeiçoa o mercado de crédito, estabelecendo como direito básico do consumidor a observância de práticas de crédito responsável, de educação financeira e ambiental e reforça os deveres de informação e aconselhamento que devem ser observados por todos os fornecedores. Um ponto muito importante é entender que a lei não autoriza o perdão da dívida, mas a repactuação de seu pagamento”, acrescenta o especialista.

Além disso, a lei veda o assédio de consumo, prática abusiva que consiste em pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente no caso de consumidores idosos, analfabetos, doentes, em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio.

Endividados

De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), estima-se que existam hoje no Brasil mais de 60 milhões de pessoas endividadas. Dentre elas, 30 milhões são superendividadas, sendo a maioria mulheres, que chefiam 45% dos lares brasileiros.

Carla (nome fictício), 19 anos, não conseguiu conciliar os estudos da faculdade com o trabalho e se endividou. Por fim, ela acabou concluindo o semestre sem pagar as mensalidades, acumulando uma dívida de aproximadamente R$ 5 mil. “Meu pai se comprometeu a pagar por conta da pensão, mas no final do semestre nenhuma parcela foi quitada”, esclarece. Carla abriu um processo contra o pai dela, contudo eles entraram em um acordo com a faculdade para pagar a dívida parcelada e ela continuou estudando no semestre seguinte. Assim como Carla, vários brasileiros enfrentam problemas com dívidas. Porém, grande parte não consegue resolver tais problemas com tanta facilidade, justamente por não terem consciência de seus direitos.

Dicas

A especialista em direito do consumidor Marília Sampaio afirma que, se o consumidor sentir-se lesado em seu direito, “ele poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais ao consumidor”.

A especialista explica que o consumidor também pode registrar uma reclamação no Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) e buscar a reparação de danos junto ao Poder Judiciário, caso haja cobrança de dívida mediante a ameaça, coação, constrangimento ou qualquer procedimento que exponha o consumidor ao ridículo.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) possui um programa desde 2016 para ajudar devedores superendividados, o Cejusc/Super. O serviço é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail super@tjdft.jus.br, com nome completo, CPF, endereço e telefones para contato.

*Estagiária sob a supervisão de Adson Boaventura



Definição de superendividamento

De acordo com o Banco Central, o “superendividamento acontece quando alguém se vê impossibilitado de pagar suas dívidas atuais ou futuras com sua atual renda e seu patrimônio. Quando isso ocorre, os indivíduos passam a ter dificuldades de suprir suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde, podendo levar a sérias repercussões psicológicas, familiares e sociais”, define a instituição.



O que fazer

» Entrar em contato com a empresa responsável

» Relatar as condições informadas no momento da contratação

» Caso o problema não seja solucionado, o consumidor pode recorrer judicialmente, com o auxílio de um advogado para exigir o cumprimento da lei por parte da instituição

» Procurar o Cejusc/Super, enviando e-mail para super@tjdft.jus.br, com nome completo, CPF, endereço e telefones para contato



[FOTO2]

GOL

Aglomeração no aeroporto

» José Bonifácio dos Santos

Águas Claras

O administrador de empresas José Bonifácio dos Santos, 67 anos, morador de Águas Claras, entrou em contato com a coluna Grita do Consumidor para reclamar que a companhia aérea GOL estaria causando aglomeração no portal de embarque do Aeroporto de Brasília. “No dia 8 de junho, minha namorada viajou para Natal, com saída prevista para às 9h. Um dia antes, recebemos um e-mail de que, para nosso maior conforto, ela deveria se apresentar para embarque com três horas de antecedência, e não uma hora como de costume. Constatamos, também, que, por alegadas medidas de segurança, estava bloqueado o check-in pela internet”, relata. Segundo José Bonifácio, as medidas adotadas pela empresa provocam aglomeração no aeroporto, o que está totalmente em desacordo com a época de pandemia. “Não sei as razões operacionais que motivaram a GOL, mas que não façam ironias dizendo que são medidas para o conforto e segurança dos passageiros”, complementa.

Resposta da empresa

Em resposta, a GOL informou que o procedimento adotado no voo G3 1952 (BSB/NAT) seguiu o mesmo padrão utilizado durante toda a pandemia, e que a decolagem e pouso aconteceram dentro do previsto pela companhia. “A recomendação de que os clientes cheguem ao aeroporto com até três horas de antecedência tem como finalidade evitar aglomerações e garantir que todos estejam devidamente atendidos até o momento de encerramento do check-in, que acontece uma hora antes da decolagem”, informou a companhia, em nota.

Resposta do consumidor

“Acho que eles têm normas, mas acabam levando mais gente antes da hora para o aeroporto”.

Vivo

Cancelamento de linha

» Maria da Conceição Ferreira Amaral

Asa Sul

A aposentada Maria da Conceição Ferreira Amaral, 60 anos, moradora da Asa Sul, entrou em contato com a coluna Grita do Consumidor para reclamar sobre o cancelamento de sua linha telefônica. “Pedi para cancelar o Plano Controle, mas a atendente disse que o pré-pago sairia mais caro, e me convenceu a continuar com o mesmo ou outro plano”, relata. Maria conta que, pouco tempo depois, percebeu que seu telefone estava sem serviço. No dia seguinte, ela foi até a loja da Vivo no Pátio Brasil e um atendente a informou que havia ocorrido um erro, que resultou no cancelamento da linha. “Para conseguir reabilitá-la, seria necessário ativar novamente o Plano Controle por, pelo menos, 48 horas, mas não concordei, porque isso me traria mais gastos e perda de tempo, pois teria de pedir novamente o cancelamento do plano”, explicou. A consumidora diz que não há lógica em criar obstáculos para que ela possa retornar ao sistema pré-pago. “A situação me causa prejuízos, visto que muitos dos meus contatos só tem esse número da Vivo”, complementou.

Resposta da empresa

“O caso está sendo analisado pela área responsável e entraremos em contato com a senhora Maria para prestar os esclarecimentos necessários. A Vivo afirma que uma de suas estratégias é manter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações de fora para dentro da empresa”.

Resposta do consumidor

“Já havia recebido a mensagem com este posicionamento no dia 29 de julho. Ocorre que, até o momento, não entraram em contato comigo. Na realidade, a empresa não cumpre muito do que promete. Solicitei as gravações do atendimento do call center, e o link não foi enviado, sendo que já se passaram os 10 dias úteis de prazo que a empresa estabeleceu. Vamos entrar em contato com o Procon”.