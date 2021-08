DF terá poucas nuvens e temperatura máxima pode chegar a 27ºC nesta segunda

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal amanheceu com poucas nuvens e ventos moderados, nesta segunda-feira (9/8). A semana começou registrando temperatura mínima de 10º C, em Planaltina (DF). Durante a tarde os termômetros devem marcar 27° C, no período mais quente do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o meteorologista Olivio Bahia, o calor e a secura devem predominar em parte do dia. "O sol deve predominar durante o período mais quente do dia e isso deve deixar o clima mais quente. Não há previsão de chuva e não teremos mudanças durante a semana", informou.

Mesmo os dias começando com sensação térmica de baixas temperaturas, a forte onda de calor deve fazer com que a umidade diminua. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 25%, nesta segunda-feira.



Os cuidados

Devido a esses dias mais quentes durante a semana, a recomendação é que se beba mais água e umidifique os ambientes fechados com bacias de água ou toalhas molhadas.

A Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h e não queimar lixo nem provocar queimadas por descuido ou desatenção.