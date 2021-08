Zoológico divulga processo para contratar empresa de exames clínicos

CB Correio Braziliense

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília publicou, nesta segunda-feira (9/8), o Termo de Referência para a contratação emergencial de empresa especializada em análises clínicas, citologia, imuno-histoquímica e anatomia patológica nos animais do zoo. O valor do contrato é de R$ 82.490,60.

O valor é distribuído em quatro lotes, pelo período de 180 dias. Será escolhida a empresa que oferecer o menor valor por lote. Os interessados devem encaminhar as propostas até as 17h de 13 de agosto, no setor de protocolo do Zoológico de Brasília, localizado na Unidade de Administração da fundação.

As informações e o modelo de proposta comercial estão dispostos no Termo de Referência, que pode ser acessado aqui.

Visitas

Suspenso no final de março de 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus, o Zoo Experiência voltou em 14 de janeiro de 2021 com as visitas guiadas no Zoológico de Brasília. A interação pessoal obedece os protocolos de distanciamento e de prevenção ao contágio pela covid-19.