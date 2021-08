Mais de 70 casos da Delta

CB Correio Braziliense

Até o momento, o Distrito Federal tem 75 casos confirmados de infecção pela variante Delta da covid-19 — identificada pela primeira vez na Índia. Desses pacientes, 21 são de pessoas residentes em Planaltina, o que torna a região com a maior concentração de notificações da nova cepa no DF. Hoje, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) deve lançar o resultado de um novo sequenciamento genético. A Secretaria de Saúde aguarda esses exames para saber se há mais casos da variante ou não.

Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, além dos pacientes de Planaltina, a pasta monitora outros nove em Ceilândia, sete em Santa Maria, nove no Plano Piloto, três em Samambaia, três no Sudoeste /Octogonal, dois em Taguatinga, dois em Águas Claras, dois no Cruzeiro, dois no Gama, dois no Guará, e um nas regiões do Lago Norte, Lago Sul, Sobradinho, Sobradinho 2 e Brazlândia. Segundo o gestor, todos os casos são de transmissão comunitária e contabilizam os servidores do Hospital de Apoio de Brasília (HAB), que estão em observação pela pasta. A idade dos infectados varia de seis a 83 anos. Duas mortes causadas pela Delta foram registradas. Outros dois pacientes infectados morreram, mas por causa de outras doenças.

Taxa de transmissão

Entre domingo e ontem, o DF registrou 594 novos casos e 18 óbitos — o maior número para um único dia desde 16 de julho, quando 21 óbitos foram notificados. A média móvel de mortes, feita a partir da divisão por sete da soma dos óbitos de uma semana, cresceu 27,6% desde 26 de julho, 14 dias atrás, e alcançou 13,8. É o maior resultado desde 17 de julho. Em relação aos casos da doença, a média móvel chegou a 587,4 — o que representa diminuição de 9,6% na comparação com duas semanas atrás.

No total, 455.682 infecções e 9.741 mortes foram notificadas no DF desde o início da pandemia. A taxa de transmissão da doença registrou uma queda pela primeira vez nos últimos cinco dias, mas continua acima de 1, em 1,04. Segundo o GDF, o índice não é o único que baseia as decisões de restrições ou flexibilizações do governo. Além disso, as médias e a taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) são itens observados. Por isso, por enquanto, o Executivo local não anunciou nenhum tipo de medida restritiva.

Na rede pública, o índice de ocupação é de 58,33%, considerando que das 197 unidades, 98 estão ocupadas, 29 bloqueadas e 70 livres. Na rede privada, a taxa é de 74,24%, sendo que dos 267 leitos, 147 estão com pacientes, 53 vagos e 67 bloqueados. Já em relação às médias, com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 587,4 — valor 9,6% menor que o registrado há 14 dias. Já a mediana de casos chegou a 13,8, o que indica uma alta de 27,6%, quando comparado com duas semanas atrás.

Avanço da vacinação

Veja quantas doses foram aplicadas nas últimas três semanas da campanha de vacinação contra a covid-19 no DF

19 a 25 de junho

D1152.745

D259.415

DU7.520

26 de junho a 1ª de agosto

D146.874

D260.561

DU 984

2 a 8 de agosto

D193.850

D226.098

DU 753

Ampliações de público-alvo

23 de junho: 37 anos ou mais

29 de junho: 35 anos ou mais

29 de junho: 30 anos ou mais

10 de agosto: 25 anos ou mais

12 de agosto: 20 anos ou mais