CB Correio Braziliense

DESTAQUES



Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos de qualificação profissional para a população do Distrito Federal. A partir de amanhã, a instituição disponibilizará 4.905 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão 81 cursos, distribuídos em 202 turmas, em diversas áreas, como: gastronomia, beleza, administração, logística, saúde, tecnologia da informação e muito mais. O prazo para inscrição vai até o dia 30 de agosto, ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link: https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.



Tecnologia e internacionalização

O FGV In Company e a Academia CEO promovem no dia 16 de agosto o webinar Gente, tecnologia e internacionalização. O encontro terá como convidado o presidente do Conselho de Administração da WEG, Décio Silva. Para debater o assunto, o bate-papo também terá a presença do diretor executivo do FGV In Company, João Lins. A moderação será do CEO da Academia CEO, Antonio Maciel. Mais informações disponíveis em: https://portal.fgv.br/eventos/



CURSOS



Webinar gratuito

Para divulgar as oportunidades de estudo e incentivar os alunos brasileiros a estudar nos EUA, o EducationUSA promove dois webinars gratuitos com a universidade neste mês. O tema é o curso de engenharia aeronáutica. Uma das convidadas é a aluna Isabella Fontoura, de Mato Grosso do Sul, que está no terceiro semestre da faculdade. O evento acontece amanhã, às 16h e no dia 17 de agosto, no mesmo horário. As inscrições estão abertas no link: bit.ly/UndergradPurdue



Apresentação pedagógica

Amanhã, a partir das 18h30, a Escola Eleva faz uma apresentação pedagógica para pais e demais interessados nos diferenciais da instituição. Ela contará com a presença do Diretor Pedagógico Geral, Marcio Cohen e da diretora da Eleva Brasília, Isabella Sá. No encontro os profissionais falarão sobre os pilares que sustentam a proposta da escola, metodologia ativa, bilinguismo e matérias eletivas, além de um tour para conhecer a estrutura da escola. O evento é aberto e os pais e interessados em participar devem se inscrever gratuitamente pelo link www.escolaeleva.com.br/unidade-brasilia. Mais informações pelo telefone 3521-5334.



Universo dos games

Para fomentar o debate sobre o universo dos games, a FGV DAPP promove nesta sexta-feira o webinar Games: comunicação e cultura digital. O objetivo é abordar as diferentes formas de comunicação e as práticas culturais nos jogos digitais e seu entorno, como a produção de conteúdo especializado, o jornalismo de esportes eletrônicos e as práticas de comunidades. O evento será às 14h, pelo Youtube FGV. Inscrições: https://evento.fgv.br/comunicacaogames/



Combate à desinformação

De 1º de setembro até o dia 2 de outubro será realizada a formação “Educação midiática e o combate à desinformação – O papel da Arte”. Com duração de 40h, inteiramente on-line e gratuita, a formação é voltada para professores de arte da educação básica de escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio do Distrito Federal e artistas locais. As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto. O edital completo você acessa aqui: https://www.semanadaeuropa.org/edital.



Pós-graduação

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam se especializar na área, o Centro Universitário IESB acaba de lançar uma pós-graduação específica em Harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aulas e duração de 20 meses. Mais informações pelo site https://www.iesb.br/ ou pelo telefone 3340-3747.



Curso de idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$60 hora/aula. Contato pelo WhatsApp 99646 7234, com o professor Otávio Vieira.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ ou pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



OUTROS

Bordando aquarelas

Nesta quinta-feira, às 17h, o curador Ralph Gehre realizará uma visita guiada virtual para comentar a obra da artista Suyan de Mattos, que está em exibição na mostra Manual de observação, que compartilha com Gisel Carriconde Azevedo na Referência Galeria de Arte. O evento será transmitido pelo Instagram @referenciaarte, com participação gratuita e classificação indicativa livre.





Vestibular agendado

As inscrições gratuitas para o vestibular agendado da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF vão até o dia 15 de agosto, pelo site da instituição: https://www.df.senac.br/faculdade. A prova será realizada de forma on-line, no horário que o candidato escolher. As mensalidades do primeiro semestre estão com 30% de desconto. Os interessados podem escolher seis opções de cursos: Tecnologia em banco de dados; Tecnologia em segurança da informação; Análise e desenvolvimento de sistemas; Gestão da tecnologia da informação; Gestão comercial ênfase em e-commerce; e Marketing com ênfase em digital.

Teatro infantil

Viver Brasília ao ar livre (Vibrar) é o nome do mais novo espaço gastronômico da cidade. O local, 100% aberto, agora possui novo endereço: no Eixo Monumental, próximo ao Ginásio Nilson Nelson. No dia 15 de agosto, o espaço apresenta sua programação de teatro infantil o musical “A Bela e a Fera”, repleto de efeitos especiais, mais de 120 figurinos, 22 atores e bailarinos e sensações em 4D. Para curtir o espaço é preciso fazer reservas de mesas. Mais informações através do site: www.vibrarbsb.com ou pelo instagram @vibrarbsb.



Mostra cultural

Até 15 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta a mostra “De Portugal para o mundo”. O evento propõe um olhar conjunto sobre a produção do cinema português da última década, que vem obtendo projeção internacional. A entrada é gratuita e o CCBB Brasília está adaptado às novas medidas de segurança sanitária. A emissão dos ingressos e as normas de visitação e segurança referentes à covid-19 estão no site www.bb.com.br/cultura. Mais informações pelo número 3108-7600 ou pelo e-mail ccbbdf@bb.com.br.

GRITA GERAL

crédito: Editoria de arte

RIACHO FUNDO I

SEM MÉDICOS

A professora do maternal Ana Caroline Queiroz Barros, 25 anos, moradora do Riacho Fundo II, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de atendimento médico na Unidade Básica de Saúde da cidade. Segundo relata, pela falta de médicos, ela foi encaminhada para fazer o pré-natal no Riacho Fundo I. “Todas as UBS do Riacho Fundo II não têm médicos. Fico preocupada, pois estou para ganhar meu bebê. Como vai ficar minha situação no caso das consultas?”, questiona. Ainda de acordo com Caroline, sua mãe também tentou marcar uma consulta e não conseguiu.

A direção de Atenção Primária da Região de Saúde Sudoeste informou que o Riacho Fundo II tem 3 Unidades Básicas de Saúde, sendo que, uma delas encontra-se sem médico em função de licença médica e aposentadoria. Todos os usuários que se dirigem à referida unidade de saúde são orientados e encaminhados para outras unidades até que a situação se normalize. No caso de Ana Caroline, ela seguirá recebendo assistência que sua situação demanda e será encaminhada para o especialista em ginecologista e obstetra que fica na Policlínica do Riacho Fundo I.



CEILÂNDIA

FALTA DE POLICIAMENTO

A operadora de caixa Marina Costa, 34 anos, moradora de Ceilândia, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da insegurança na cidade. Segundo ela, no P Norte, QNN 39, a onda de assaltos nessa região tem crescido muito nos últimos dias. “Lá por trás da feira do P Norte, na Rua das Baleias, muitas pessoas já foram assaltadas. A gente quase não vê policiamento nessas redondezas”, relatou ela.

A Polícia Militar do DF informou que mapeou os locais de maior incidência criminal para combater determinado delito e mesmo com a grande reincidência estão conseguindo reduzir os índices criminais em Ceilândia. De acordo com eles, vão verificar esta situação relatada para tomar as devidas providências e melhorar a segurança do local.

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS DE ENERGIA



SÃO SEBASTIÃO

Fazenda Santa Prisca (sede); Fazenda Santa Prisca: Pivô 01, 02 e 03; Fazenda Santa Prisca: Chácaras 07, de 11 a 13, 16, 17, de 24 a 33, 36, 37, 48, 50, 53, 60, 65, 66, 68, 78, 87, de 94 a 98, de 100 a 102, Chácara São José; DF-140: Alameda dos Cravos, Alameda Bouganviles, Alameda das Tulipas e Gleba 201, das 08h40 às 16h30.

ASA NORTE

Núcleo Rural Granja do Torto: Chácara São Francisco, Chácara Bastos, Chácara Caminho do Meio, Chácara Santa Efigênia, Chácara São Mateus, Chácara Igarapé e Chácara Luiz; Núcleo Rural Boa Esperança II: Chácara Santa Bárbara e Chácara Magayver, das 08h40 às 14h30.

O TEMPO EM BRASÍLIA

Poucas nuvens

Umidade relativa

Máxima: 85 %

Mínima: 30 %

A Temperatura

Máxima: 27 °C

Mínima: 13 °C

(Temperatura em 27 de julho - Máxima: 26°C e Mínima: 13°C)

(Temperatura em 3 de agosto - Máxima: 26°C e Mínima: 12°C)



O Sol

Nascente: 6h33

Poente: 18h03



A Lua

Nova: 6 de setembro

Crescente: 15 de agosto

Cheia: 22 de agosto

Minguante: 30 de agosto

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 12/7/21

Enquanto a vida não vem

Dia desses, no fim da Asa Norte, o dia despertava preguiçoso, com muito frio e névoa. Para os dispostos, a oportunidade de contemplação da beleza de contrastes que, por vezes, Brasília oferece.