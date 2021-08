CM Cibele Moreira

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Pela sexta rodada consecutiva, nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o valor sorteado sobe para R$ 65 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h, em qualquer casa lotérica ou pelo site loterias.caixa.gov.br. O sorteio ocorre nesta terça-feira (10/8), às 20h.

Entre os brasilienses, o sonho de faturar o prêmio milionário é grande. O consultor Cleyton Castilho, 63 anos, conta que, se ganhar, pretende ajudar a família. “Aproveitar a vida para viver com mais tranquilidade e ajudar os familiares também”, afirma o morador do Sudoeste. Ele já se aposentou, mas continua na ativa, não pensa largar o trabalho mesmo com o valor total da mega. “Gosto do que faço. Preciso estar fazendo algo”, defende. Cleyton aproveitou a ida na lotérica e fez uma aposta simples em cada uma dos jogos oferecidos pela Loterias Caixa.

Para Leon Rosa, 41, a fezinha não pode faltar em todo sorteio da Mega-Sena. “Sempre jogo toda quarta e sábado. Se não for na lotérica, faço pela internet. Mas não deixo de jogar”, conta o morador do Sudoeste. “Com o prêmio dá para ajudar muita gente, montar uma empresa. E claro, vou estudar primeiro para não falir o negócio por má gestão. Começar com uma empresa pequena e ir crescendo”, pondera Leon, que é apostador da Mega há mais de 20 anos. “Uma hora chega o meu dia. Já ganhei quatro vezes a quadra e uma a quina. Não vou desistir até ganhar o prêmio total”, afirma ele, que também quer ajudar em causas sociais.

O desejo de sair do aluguel impulsionou Sarah Alves Campos, 22, a apostar nos jogos da loteria. “Minha família tem o costume de jogar sempre, mas agora morando de aluguel com a minha mãe, as coisas começaram a ficar mais complicadas. E nesse tempo de pandemia, a necessidade fica ainda maior. Ganhar o prêmio vai ajudar muito”, conta a moradora de Luziânia. “E também quero abrir meu próprio negócio na área de marketing”, destaca Sarah.

No último sábado (7/8), a Mega-Sena sorteou os números: 6-14-20-39-46-48. Um apostador do Distrito Federal levou o prêmio de R$ 121,7 mil com a quina. Ele fez uma aposta de sete números e acertou cinco. O jogo foi registrado na casa lotérica Papa Sorte, na quadra CSB 6 de Taguatinga Sul. Outras duas pessoas também faturaram a quina na capital e receberam um valor de R$ 60,8 mil pelo jogo simples.

Como jogar

A Mega-Sena paga prêmio milionário para o acertador dos seis números sorteados, mas os jogos com quatro ou cinco acertos também recebem o valor em dinheiro proporcional de 19% que é dividido entre outros ganhadores. Na cartela é possível marcar de seis a 15 dezenas, ou optar pelo sistema de surpresinha ou/e concorrer com a mesma aposta por até oito concursos consecutivos, a chamada teimosinha.

O valor da cartela, com seis dezenas marcadas, é R$ 4,50. A com sete marcações sobe para R$ 31,50 e a de oito custa R$ 126. Quanto mais números, maior o valor cobrado e mais chances de faturar o prêmio máximo. O apostador também pode adquirir as cotas dos bolões organizados pelas lotéricas. O custo varia de acordo com cada lotérica. A probabilidade de vencer pela aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões.

Para fazer o jogo pela internet é preciso acessar o site da Loteria Online e fazer um cadastro. Após o preenchimento dos dados é só escolher os palpites, inserir no carrinho e pagar as apostas utilizando o cartão de crédito cadastrado. O valor mínimo na plataforma é de R$ 30 e o máximo, R$ 945 por dia.

Segundo informações oficiais da Caixa, o carrinho de compras no site suporta até 999 apostas e a ação pode ser repetida, desde que obedeça aos limites de valores diários estabelecidos. O serviço on-line funciona 24 horas por dia, porém o fim do prazo para cada jogo é o mesmo das loterias físicas.

Todas as compras são vinculadas ao CPF do cadastro e o pagamento do prêmio também, ou seja, não é possível outra pessoa retirar o prêmio. Além do site, a Caixa disponibiliza o aplicativo Loterias Caixa, para os usuários do sistema iOS, e o internet Banking, para quem tem acesso ao sistema.