Secretaria de Trabalho abre vagas para capacitação na área da construção civil

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Diana Raeder/Esp.CB/D.A Press)

A Secretaria de Trabalho (Setrab) abriu inscrições para o Programa de Qualificação Profissional e Renovação de Equipamentos Públicos (Renova). O cadastramento fica disponível desta quarta (11/8) até a próxima segunda-feira (16/8). Serão 1 mil vagas para o curso de auxiliar de manutenção, no qual os estudantes aprenderão lições de diferentes áreas, como carpintaria, jardinagem, elétrica, hidráulica, serralheria e construção.

O programa tem duração de 80 horas, distribuídas entre 20 horas semanais. Para se inscrever, é necessário ser pessoa física nascida no Brasil ou naturalizada no país ou estrangeiro em situação regular. Os participantes não podem estar empregados e devem ter interesse em se qualificar na área de construção civil.

Além disso, é necessário ter mais de 18 anos e comprovar residência no Distrito Federal. Das vagas, 5% serão destinadas para reeducandos que cumprem pena em regime semi-aberto ou aberto e que são internos do sistema prisional do DF.

O resultado será divulgado no site da Secretaria de Estado de Trabalho (trabalho.df.gov.br), em 18 de agosto. Os selecionados receberão benefícios além do certificado. Terão direito a auxílio equivalente a um salário mínimo (R$ 1,1 mil) após concluir as 80 horas correspondentes, contarão com auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

No entanto, para isso, é necessário ter frequência igual ou superior a 80% da carga horária e aproveitamento de, no mínimo, 80% do curso. As atividades tem previsão de começar no próximo dia 30. Mais informações com a Subsecretaria de Qualificação Profissional (SQP), pelo telefone 61 991-988-727.