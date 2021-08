Testagem nas escolas

Com a recente volta às aulas presenciais na rede pública de ensino do DF, problemas como falta de ambientes ventilados, máscaras de proteção para estudantes e quantidade de funcionários para manter a higienização das escolas são fatores que precisam ser melhorados, segundo o Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF). A diretora do sindicato Rosilene Corrêa pedetestagem em massa nas escolas. “Além desses problemas, as escolas estão com um número muito pequeno de profissionais para manter a higienização dos ambientes”, informou.

Durante os primeiros dias de aulas presenciais nas escolas públicas, funcionários das unidades de ensino público apresentaram sintomas de covid-19 e testaram positivo para a doença. Segundo Rosilene, alguns colégios tiveram de suspender as atividades presenciais. “Isto nos mostra que as escolas são locais de alto risco, basta que uma pessoa esteja infectada para disseminar o vírus”, relatou.

Devido aos casos de educadores que testaram positivo para a covid-19 e alguns problemas identificados pelos profissionais nas escolas públicas, foi criado um comitê para vistoria das instituições de ensino. O Comitê de Monitoramento de Retorno às Aulas Presenciais, criado pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), visa fazer a verificação do ambiente nas unidades escolares, dos materiais e dos recursos humanos oferecidos pelo GDF, para o cumprimento dos protocolos de segurança. Essa iniciativa deve ouvir professores e profissionais das escolas.

Ao Correio, a Secretaria de Educação informou que a rede pública de ensino está registrando e apresentando soluções para problemas pontuais na volta às aulas presenciais, como era de se esperar num ambiente de pandemia. A pasta ressaltou que esses problemas não comprometem o planejamento do ano letivo.

