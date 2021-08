Capital S/A

CB Correio Braziliense

“Eu já perdi muita luta no chão. E eu ganhei uma medalha olímpica no chão. Ali eu falei: 'vou dar a vida, não vai sair nem a pau'. E deu certo”

Judoca Mayra Aguiar

Empresários, arquitetos e engenheiros já tinham denunciado mau uso do Pdaf

Desde 2017, engenheiros, arquitetos e empresários da construção civil vinham chamando a atenção das autoridades para irregularidades no uso dos recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira da Secretaria de Educação do DF (Pdaf). Um documento de 117 páginas foi protocolado no Tribunal de Contas do DF apontando “más práticas e o desvirtuamento do programa”. A representação foi assinada por seis entidades: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Sindicato da Indústria de Construção Civil do DF, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF, Associação Brasiliense de Construtores, Sindicato dos Engenheiros do DF e Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário de Brasília. Mas o processo ficou parado no TCDF.

Maior gasto em 2020

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Quadro Negro para apurar o uso irregular de recursos entre os anos de 2018 e 2020. Indícios apontaram para possível emissão de notas fiscais frias por empresas integrantes do esquema criminoso, as quais recebiam verbas públicas do Pdaf sem fornecer bens ou prestar serviços. Segundo dados obtidos pela coluna, foram gastos pelo Pdaf em 2017 R$ 103 milhões; em 2018, R$ 117 milhões; 2019, R$ 73 milhões; e em 2020, o recorde, com R$ 156 milhões. E a previsão para 2021 chega a R$ 240 milhões, em grande parte de emendas parlamentares.

Pagamentos acima do teto

As entidades denunciaram a forma de aplicação dos recursos do Pdaf por se sentirem também prejudicadas ao suspeitarem que empresas informais e não fiscalizadas devidamente estavam sendo abastecidas com dinheiro público. A denúncia aponta que não era respeitado o teto de orçamento definido. Que estavam sendo pagos valores acima do limite e para serviços que também não constavam previstos nas regras do programa.

União feminina no empreendedorismo

A Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio-DF se reuniu com as conselheiras sindicais que representam os mais diversos setores empresariais. A presidente do grupo, Bia Guimarães, destacou estratégias para o fortalecimento do empreendedorismo feminino no DF. Segundo ela, em novembro, a Câmara deverá apresentar um relatório com números detalhados do setor, com foco na atividade das mulheres.

Bem-estar da equipe

Representante do Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção (Sindmac), Siomara de Oliveira ressaltou que as demandas femininas se diferem das dos homens. “Geralmente, estamos mais preocupadas com questões de bem-estar dos funcionários, atendimento, capacitação, enquanto os empresários dão mais foco aos assuntos tributários e legais do comércio”, comentou.

Melhor ambiente de negócios para elas

Ao todo, a Câmara das Mulheres da Fecomércio-DF conta com 70 integrantes. Entre suas prioridades estão a melhoria no ambiente de negócio, abertura de novos empreendimentos, qualificação e compartilhamento de casos de sucesso. Os principais temas do grupo são inovação, faturamento e diversificação nas áreas de atuação. As conselheiras sindicais apresentaram suas demandas ao presidente de Fecomércio-DF, José Aparecido.





Em giro

Avalanche de manifestos contra reforma tributária

A proposta, mais especificamente de reformulação da cobrança do Imposto de Renda, discutida no Congresso provocou uma avalanche de manifestos contrários às mudanças. Várias entidades empresariais se manifestaram em repúdio ao texto do governo federal. O setor queria a reforma tributária, mas não nos termos apresentados pelo Ministério da Economia. Os Sindicatos da Habilitação (de imobiliárias a incorporadoras), a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a Federação das empresas prestadoras de serviço de limpeza e Conservação (Febrac) e a StartupAdvocacy estão entre as diversas entidades que se posicionaram.

Reunião do Lide com ministro Nardes

O Grupo de Lideranças Empresariais de Brasília (Lide) promove amanhã debate com o ministro do TCU e embaixador da Rede Governança Brasil, Augusto Nardes. O tema será: "Os mecanismos de governança na retomada do crescimento econômico brasileiro”. O evento será no Brasília Palace.

Rede brasiliense de drogarias em expansão

Lago Norte, aeroporto, Taquari e Sobradinho são os próximos locais onde a rede Drogaria Brasil vai inaugurar unidades. Até o fim do ano, a empresa chegará a 27 lojas no Distrito Federal. A do Lago Norte abrirá no próximo sábado, na altura da QI 9/10. A do aeroporto será em setembro e ficará em frente à cafeteria Starbucks.