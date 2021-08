CB Correio Braziliense

(crédito: ABR)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem 207 novas vagas de empregos nesta quarta-feira (11/8) para quem está à procura de oportunidades no mercado de trabalho. Os salários variam de R$ 1 mil a R$ 3 mil, mais benefícios.

Estão disponíveis, no momento, 30 vagas para quem tem ensino fundamental. Para esses postos não é exigida experiência profissional na área. A remuneração é de R$ 1.350, além de benefícios.

No setor de vendas, há 25 vagas para vendedor interno e pracista, com salários de R$ 1,1 mil, R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil, mais benefícios. O candidato precisa ter ensino médio completo. Metade dessas oportunidades não exige experiência anterior na área.

O maior salário oferecido é param mecânico de manutenção de caminhão a diesel, com remuneração de R$ 3 mil, mais benefícios. A pessoa que for se candidatar a esse posto precisa ter experiência profissional na área, mas não é necessário ter escolaridade.



Outras vagas

Nas unidades das agências, existem vagas para administrador de recursos humanos (1), auxiliar de depósito (3), operador de laminador de barras a frio (2) e maçariqueiro (3). Elas pagam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

E para se candidatar?

Para se candidatar a qualquer um destas vagas, o candidato precisa ir até uma das Agências do Trabalhador no DF. As unidades funcionam de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h às 17h.

Em caso de dúvidas referentes a estes serviços, a Secretaria do Trabalho disponibiliza ao cidadão um número de telefone para atendimento: (61) 99209 - 1135.