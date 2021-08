Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Marcelo Manfrini/Divulgação/Bancorbrás)

"Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos.

Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas!"

Machado de Assisx



Bancorbrás anuncia unificação dos negócios

A empresa brasiliense, com 38 anos de história, apresentou ao mercado sua nova marca: a Bancorbrás Turismo — resultado da unificação das duas empresas relacionadas ao setor — Clube de Turismo e Agência e Operadora Bancorbrás.

“Vamos oferecer mais conforto, praticidade e eficiência aos nossos clientes. O nosso objetivo é expandir, cada vez mais entregar novas facilidades”, afirma Carlos Eduardo Pereira, diretor executivo da Bancorbrás Turismo. No mesmo atendimento, será possível resolver todas as etapas e operações para realizar uma boa viagem.



A favor do Pdaf, mas contra algumas contratações

As seis entidades que assinaram a representação entregue ao TCDF apontando o desvirtuamento do uso dos recursos do Pdaf afirmam que são a favor do programa da Secretaria de Educação, mas que são contra a forma usada dos recursos que deveriam ser aplicados em pequenos reparos e compras para a manutenção e a conservação das escolas. Representantes de entidades dos arquitetos, engenheiros e da construção civil no DF apontam que há casos de grandes obras realizadas que custaram até R$ 5 milhões e por empresas que não tinham registro no Crea.





Convite para saborear: o mapa dos cafés 2021

Foi lançada a segunda edição do Mapa Afetivo dos Cafés, que apresenta um guia com 60 cafeterias, torrefadoras e fazendas produtoras para brasilienses e turistas conhecerem. Estão incluídas quatro fazendas produtoras do grão no DF e na Ride, incluindo uma de Cristalina. A apresentação foi ontem, no Quanto Café, na Asa Norte, com a participação de baristas da capital, como Mari Mesquita, no evento “do Grão à Xícara”.

Cidade criativa

A iniciativa do Instituto Federal de Brasília (IFB) se integra à Cidade Criativa do Design, valorizando o desenho do Plano Piloto de Brasília de Lucio Costa e vai ao encontro de tendências urbanísticas, como placemaking, para revitalização de espaços públicos. A professora Ana Paula Caetano Jacques, da área de gastronomia do IFB, está à frente do projeto. Acesse o mapa do blog Capital S/A no site do Correio Braziliense.



A retomada das academias

A rede Acuas Fitness está em expansão e não se intimidou com a pandemia. Inaugura a sexta unidade. Acaba de chegar à QI 11 do Lago Sul. A academia toma todos os cuidados de prevenção e oferece um espaço amplo, climatizado, com vista em 360 graus, toda em vidros, o que traz a sensação de liberdade.

Entre as atrações, os estúdios imersivos Xtreme, com aula exclusiva de muscle camp; e o estúdio Cycling, com última geração de bikes schwinn e gamificação inteligent. A Acuas oferece gestão de resultados com bioimpedância InBody 270. À frente do negócio, Itana Habka e Konstantin Pappas..





Festa grega no sábado

A comunidade grega em Brasília, que se formou com o credenciamento da capital, organiza há sete anos uma festa típica aberta ao público sempre no mês de agosto. Como no ano passado, ela será realizada em formato drive-thru. Será no sábado, das 11h às 20h. Vários descendentes gregos se destacam no setor produtivo da cidade, como o empresário Dionyzio Klavdianos, presidente do Sinduscon, que participa ativamente da festa.

Encomendas de comida típica

Os organizadores do evento avisam que as encomendas pelas comidas típicas, para retirada na 910 Norte, no dia da festa, já podem ser feitas. O cardápio e mais informações podem ser obtidos pelas redes sociais da comunidade grega. Quem não fizer o pedido antes pode tentar comprar na hora, mas estará sujeito à disponibilidade de estoque. Lives com danças e músicas também estão programadas. Mas a tradicional quebra de pratos ficará para o próximo ano, quando todos esperam que a pandemia tenha passado