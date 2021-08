Travesti Ã© morta a facadas

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma travesti foi assassinada a facadas na madrugada de ontem, no setor Oeste do Gama. O crime foi cometido próximo à unidade do Conselho Tutelar. O caso é apurado pela 20ª Delegacia de Polícia Civil. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso e a vítima não havia sido identificada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) foi acionado para atender uma ocorrência de agressão física e, ao chegarem no local, por volta das 2h da madrugada, os militares avistaram a vítima sem vida e ensanguentada, com sinais de lesões pelo corpo.

Pessoas que foram ouvidas preliminarmente na cena do crime informaram que a vítima costumava andar próximo ao local com outros travestis e moradores de rua da região. A Polícia Militar do Distrito Federal também foi acionada para atender a ocorrência e apreendeu a faca utilizada no crime.

Outro Caso

Em dezembro de 2020, outra travesti foi vítima de homicídio. Juliana da Cruz Costa, 33 anos, fazia uma refeição no meio da rua, próximo a um bar no Sudoeste, quando um homem, que não teve identidade revelada, pediu um pouco de comida. A vítima se recusou a compartilhar e o homem desferiu um golpe de faca na clavícula esquerda da travesti.

Baleado em feira

Um jovem, 19 anos, foi baleado, ontem, na Quadra 47, Conjunto E, próximo à Feira de Brazlândia. A vítima, identificada como Gabriel Fernando Alves da Cruz, foi transportada ao hospital da região em estado crítico.

Testemunhas relataram à polícia que ouviram ao menos sete disparados de arma de fogo. Gabriel foi atingido na cabeça e encaminhado inconsciente pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Brazlândia.

Após ser estabilizado, Gabriel foi transferido pelo helicóptero da corporação ao Hospital de Base. Até o fechamento desta edição, o quadro de saúde da vítima era considerado gravíssimo. A 18ª Delegacia de Polícia investiga o caso.

*Estagiário sob a supervisão de Adson Boaventura

Colaborou Darcianne Diogo