Paranoá Parque ganha UBS

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Tony Oliveira/Agencia Brasilia)

A região do Paranoá Parque ganhará novas obras. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a construção de dois centros de ensino e duas creches para atender à população do local. De acordo com o chefe do Executivo local, o planejamento é iniciar as construções ao longo dos próximos meses. O comunicado foi feito, ontem, durante inauguração da primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) do Paranoá Parque, na Quadra 2.

O governador destacou que uma das escolas previstas vai atender crianças do ensino fundamental e a outra, adolescentes do ensino médio. Todos os projetos estão avançados. “A gente espera lançar as licitações nos próximos dias”, adiantou Ibaneis. Serão mais de R$ 100 mil investidos na região. “Nós sabemos da necessidade da população e, por isso, temos previsto para o mês de setembro as obras do viaduto do Paranoá, entre outras”, garantiu.

Além da UBS do Paranoá Parque, o governador afirmou que planeja inaugurar outros centros de saúde em breve. “Essa UBS (do Paranoá Parque) foi construída em plena pandemia, e temos mais três para entregar até o próximo mês, além de sete unidades de pronto atendimento (UPAs), também feitas na pandemia”, detalhou. De acordo com o líder comunitário do Paranoá Parque Cristiano Soares a população do local tinha dificuldade de acesso à saúde pública. “Nós, como moradores, tínhamos que sair da região para conseguir atendimento. Hoje, temos um próximo das nossas residências, o que vai facilitar muito para toda a população, principalmente para os moradores que têm dificuldades de locomoção”, ressaltou.

A dona de casa Joana Evangelista Silveira, 60 anos, é justamente uma das pessoas beneficiadas com a unidade de saúde. Ela sofre com problemas de hérnia de disco e artrose. “Para quem tem carro, o hospital ou o centro de saúde do Paranoá, não fica longe. Mas, assim como eu, muitos não têm condição financeira e fica difícil. Com a inauguração dessa nova UBS, vai ficar bem mais fácil”, celebra.

Joana mora na região há sete anos e, apesar dos filhos já estarem crescidos, ela diz que os netos poderão desfrutar das novas obras, “Muitos moradores daqui têm renda financeira baixa. Então, é difícil contratar o serviço de transporte escolar, por exemplo. Ao construir escolas e creches aqui, todos serão beneficiados”, defende. “Vai melhorar muito a situação de cada morador”, reforça a dona de casa.

Solenidade

Antes da inauguração da nova UBS — Quadra 2, Conjunto 6, Área Especial 4 —, os moradores do residencial que buscavam assistência médica precisavam se deslocar até a UBS 03, na Quadra 2 do Paranoá, próximo ao restaurante comunitário da região. “Ela vai atender uma população de quase 40 mil pessoas que vieram, aqui, ao Paranoá Parque e que não tinham nenhum equipamento público à sua disposição. Então, vamos ter, aqui, seis equipes que vão atender à população e, também, aqueles que estão mais próximos do Paranoá e que desejam vir até aqui”, salientou o governador.

Na UBS do Paranoá Parque, Ibaneis recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19, aplicada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que parabenizou o chefe do Executivo local pela inauguração da unidade. “Como ministro da Saúde, eu prefiro inaugurar mais uma UBS do que um hospital. Porque nós sabemos que é na UBS que começa a atenção primária à saúde. É por meio de uma UBS que conseguimos as condições para transformar a saúde pública brasileira”, discursou Queiroga.