Agências do trabalhador oferecem 246 vagas nesta quinta (12/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal/Agência Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão oferecendo 246 vagas de empregos nesta quinta-feira (12/8). O destaque da vez é para profissionais que trabalham em açougue. São dez vagas de trabalho para açougueiro. O candidato não precisa de experiência na área, é exigido apenas ensino fundamental incompleto.

Há vagas para administrador de recursos humanos, borracheiro, chefe de lavanderia, confeiteiro, cozinheiro, encarregado de padaria e analista de sistemas. A remuneração é de R$ 3 mil por mês, mais benefícios.

Para pessoas com categoria de habilitação para moto, as agências disponibilizam cinco postos de trabalho para motofretista. O pagamento para esses profissionais é de R$ 5,32, por hora trabalhada. Essas oportunidades contemplam pessoas com deficiência. Não é exigida experiência, apenas ensino médio completo.

Voltado para atendimento ao público, há disponíveis três vagas nas Agências do Trabalhador. A remuneração é de R$ 1.435, mais benefícios. Contudo, a pessoa que for se candidatar à vaga precisa ter experiência como recepcionista e comprovar escolaridade de ensino médio completo.

Para aqueles que se interessarem por alguma vaga ou desejarem mais informações, basta ir a uma das agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.