Moradores da Asa Norte estão sem energia desde quarta-feira (11/8)

RM Rafaela Martins

Falta de energia por mais de 17 horas levou moradores a perder alimentos - (crédito: Arquivo pessoal )

Mesmo sem estar na programação de corte de energia da Neoenergia, algumas regiões da Asa Norte estão sem luz desde quarta-feira (11/8). Uma moradora da SQN 216 relatou ao Correio que está perdendo alimentos e precisando sair de casa para trabalhar, em decorrência da falta de energia inesperada. Desde as 18h30 de quarta (11/8), houve queda no fornecimento por um defeito estrutural na rede. Segundo o técnico da Neoenergia, houve um curto circuito no cabeamento e um poste pegou fogo.

A jornalista Débora Cronemberger, 50 anos, contou que se mudou para a 216 Norte em novembro do ano passado. A moradora disse que não é normal o que acontece, pois a falta de energia é algo corriqueiro. “Já tivemos vários problemas de queda de energia, mas nessa duração, não. O que a empresa tem falado é que a equipe está mobilizada para resolver o problema o quanto antes. Prometeram o religamento para o final da manhã, e não aconteceu. Agora, eles disseram que está previsto para o final da tarde, mas a tarde tem muitas horas, né”, explicou.

Além disso, Débora revelou que alguns alimentos estão estragando no congelador. “O congelador está cheio, as coisas estragando, e a Neoenergia só pede desculpas pelo incômodo. Não desculpo não, quero um ressarcimento financeiro. Claro que estamos sujeitos a queda de energia, mas o que acontece na 216 norte não é normal. A frequência que tem caído a energia é impressionante, é chocante”, lamentou.

Por estar de home-office, a jornalista precisou se deslocar para a casa da irmã, pois tinha compromissos e a energia não voltou a tempo. “Não são casos isolados. Além do prejuízo financeiro que isso causa, tem também o prejuízo emocional. Eu não vou conseguir trabalhar em casa hoje, não dá para carregar o notebook. Vou para a casa de uma irmã, porque tenho que cobrir um evento e não tenho internet. A gente fica refém de um serviço ruim”, declarou.

Aviso prévio

A Neoenergia informou, nesta quarta (11/8), que as regiões da Asa Sul, Águas Claras, São Sebastião, Paranoá e Sobradinho teriam o fornecimento de energia suspenso em alguns pontos. Para realizar o recondutoramento de rede, troca de poste, manutenções preventiva e corretiva, é necessário suspender o fornecimento de luz.

No caso da Asa Sul, apenas a Quadra 402, dos Blocos A ao T será afetada, das 8h às 10h. Em São Sebastião, o endereço é a DF 140 km 11/12, Chácara Prado. Por lá, a troca de poste está prevista para ser executada entre 8h40 e 16h e, por isso, há a necessidade de suspender o fornecimento de energia elétrica. Com o mesmo serviço, as equipes no Paranoá vão atuar na Fazendinha: Quadra 3 Conjuntos de A a D, entre 8h40 e 14h30.

Já as manutenções corretivas serão realizadas na Quadra 2, nos conjuntos C 3, C 5 e C 7 de Sobradinho de 9h30 às 13h30. Em Águas Claras, os pontos sem eletricidade entre 9h e 11h são: Rua 5 Norte, Lote 3, Edifício Albany Medical Center; Rua 7 Norte, Lote 1, Residencial Jardim Brasil; e, Rua 7 Norte, Lotes 3, 5, 7, Residencial Max Home.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada, para reduzir o tempo em que os consumidores permanecem sem energia elétrica. Segundo a Neoenergia, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. A tendência é que a empresa avise antecipadamente aos clientes afetados.

Esclarecimento

Em nota, a Neoenergia se posicionou em relação à falta de energia na SQN 416. Confira:

“A Neoenergia Distribuição Brasília informa que, às 18h29 desta quarta-feira (11), nossa Central de Operações Integradas foi acionada para atuar em ocorrência pontual de falta de energia nas Quadras SQN 216 e 416 (Asa Norte).

Devido a um defeito estrutural e complexo na rede subterrânea, durante a madrugada foi necessária a substituição de aproximadamente 300 metros de cabos subterrâneos e aéreos e reconexão de 3 terminais da rede. A operação, que iniciou na noite de ontem, está envolvendo mais de 40 pessoas, entre técnicos especializados em redes subterrâneas e em linha viva, entre outros profissionais.

Às 11h05, os clientes da SQN 416 tiveram a energia restabelecida. Nossas equipes continuam trabalhando para recompor a energia na maior brevidade possível e um novo diagnóstico está sendo realizado no trecho da rede que abastece a SQN 216, com expectativa de normalização às 17h.

A Neoenergia Brasília possui um plano em andamento de curto, médio e longo prazo que envolve inspeção, manutenções, melhorias e instalação de tecnologias na rede elétrica do DF para melhorar a robustez do sistema elétrico reduzindo interrupções como esta”.