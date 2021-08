Região administrativa do Sudoeste poderá ganhar BRT

RM Rafaela Martins

Impacto ambiental será um dos temas discutidos na audiência - (crédito: Divulgação/Secretaria de Obras)

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) chamam a população para participar da audiência pública com objetivo de apresentar e discutir o Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) referente à implantação de Bus Rapid Transit (BRT) no Corredor Eixo Sudoeste.

O encontro virtual ocorrerá dia 17 de agosto, às 19h, por meio do canal Brasília Ambiente, no Youtube. O trajeto do transporte é formado pelas rodovias DF-001 (EPCT), no trecho entre a BR-060 e a VC-331, DF-075 (EPNB) e DF-003 (Epia). No site do Brasília Ambiental estão disponíveis todos os estudos, documentos e regulamento para participar da audiência remota.

O Ibram é o órgão responsável por executar políticas públicas ambientais e de recursos hídricos no DF. A audiência também ocorrerá presencialmente no auditório do edifício sede do DER/DF, com capacidade para 60 pessoas, localizado no endereço SAM Bloco C–Setor Complementares– Ed. Sede do DER/DF.

Polêmica do viaduto

Um total de 1.817 moradores do Sudoeste, Cruzeiro, Plano Piloto e demais regiões administrativas do Distrito Federal assinaram um documento eletrônico, na terça-feira (10/8), pedindo a paralisação ou embargo imediato da obra de construção do Viaduto da Estrada Parque Indústrias (EPIG).

Criado em 18 de julho, o grupo tem como representante a servidora pública Giselle Foschetti, 51 anos. Ela reforça que eles não estão contra o governo ou a obra, e sim contra o impacto negativo que isso pode gerar no meio ambiente.

A obra criará um anel rodoviário no bairro residencial, causando aumento do tráfego, poluição sonora e diminuição da área verde e da mobilidade de pedestres. A maior preocupação dos moradores é com a Avenida das Jaqueiras.