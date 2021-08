Saiba qual é o intervalo para doar sangue após a vacinação da covid-19

DS Danielle Souza*

Em julho, 35 pessoas não puderam doar sangue porque haviam se vacinado recentemente - (crédito: A foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

Com o avanço da vacinação contra a covid-19, no Distrito Federal, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) registrou alta nos casos de impedimento à doação de sangue por causa do intervalo da imunização. Nem todo mundo sabe, mas dentre as vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, a Coronavac (Sinovac/Butantan) impede a doação de sangue por dois dias após cada dose. Já as vacinas AstraZeneca, Pfizer-BioNTech e Janssen exigem a espera de sete dias após cada aplicação.

De acordo com o Hemocentro, em julho de 2021, 35 pessoas não puderam doar sangue porque haviam se vacinado recentemente. Em todo o primeiro semestre de 2021, 68 candidatos foram impedidos pelo mesmo motivo.



Como os jovens de 18 a 29 anos - faixa etária que está sendo imunizada nos últimos dias -- correspondem a 41% dos doadores, a fundação está reforçando a orientação de que é necessário cumprir os prazos antes de procurar o hemocentro.



Para as pessoas que querem doar, os agendamentos estão sendo feitos através do site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2 para evitar aglomerações. Para ser doador é preciso ter de 16 a 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente deve consultar o site do Hemocentro para saber se está apto para doação.

