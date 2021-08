Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Livre para se candidatar

Pela prescrição, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) escapou de uma possível inelegibilidade para a próxima eleição, no processo em que foi denunciado por peculato. A Justiça o condenou a dois anos e oito meses de reclusão, mas a pena foi extinta pelo excesso de prazo. A denúncia é de 2009, quando Izalci era secretário de Ciência e Tecnologia e foi acusado de desvio de equipamentos de informática doados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O processo passou por várias instâncias, em decorrência do foro especial — agora, desconsiderado para casos ocorridos antes do mandato atual. Se a sentença fosse confirmada em segunda instância, Izalci veria ruir o projeto de disputar o Palácio do Buriti no próximo ano, derrubado pela Lei da Ficha Limpa. Tudo no campo do se...

Em busca de investidores

O Senado criou a Frente em Apoio a Investimentos Estrangeiros no Brasil. O autor da proposta, senador Izalci Lucas, afirma que o objetivo é reunir parlamentares em torno da simplificação de negócios para aumentar a atratividade de investidores internacionais. O tucano acredita que há dinheiro sobrando no mundo. Mas o investidor busca países com segurança jurídica, estabilidade econômica e ambiente desburocratizado. Portanto, a Frente terá muito trabalho pela frente.

Bancada forte

Um senador, quatro deputados federais, dois distritais e oito secretários do GDF participaram, ontem, do almoço-debate do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) Brasília, organizado por Paulo Octávio, no Brasília Palace Hotel. O tema central da palestra do ministro Augusto Nardes, do TCU, era governança pública. Impressionou a cifra da dinheirama que escorre pelo ralo do desperdício. Segundo o palestrante, nas 14 mil obras públicas paralisadas no país, mais de R$ 150 bilhões foram jogados fora.

Criticas distritais

A deputada distrital Julia Lucy (Novo), uma das parlamentares presentes, fez duras críticas ao projeto de criação de uma universidade pública do DF, enquanto, na avaliação dela, a UnB está abandonada.

Falso positivo

O jornalista Jorge Eduardo, diretor de Comunicação das Organizações Paulo Octávio, saiu ontem do Hospital Santa Helena, onde estava internado devido a um teste positivo de covid-19, diretamente para o almoço do Lide. A filha caçula, Maria Valentina, passou para buscá-lo com o carro, o terno e o sapato do jornalista. Jorge Eduardo foi liberado depois que outros dois exames mais acurados deram negativo.



Pedido de antecipacao

O deputado distrital Leandro Grass (Rede) apresentou uma indicação na Câmara Legislativa para sugerir que a Secretaria de Saúde do DF antecipe as segundas doses das vacinas. “A variante Delta já fez vítimas no DF, e até receberemos doses extras por causa do aumento de infecções. Então, mais gente com imunização completa diminui a chance de circulação do vírus”, justifica.

Garotada bombando

Foi bonito de ver nas redes sociais os jovens de 20 a 25 anos tomando, ontem, a primeira dose da vacina contra covid-19. Muita gente postou as fotos do momento de alívio. Na próxima semana, são os de 18 anos.

Partido Agir, ex-PTC, fecha apoio a Ibaneis Rocha para 2022

Um ano antes do registro das candidaturas, o Partido Agir, antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC), fechou apoio ao governador Ibaneis Rocha para as eleições de 2022. O acordo foi selado ontem, em conversa com o presidente nacional do Agir, Daniel Tourinho. Na última eleição, a legenda elegeu um distrital, Eduardo Pedrosa, mas tem, agora, a pretensão de fazer um deputado federal pelo DF, com o apoio de Ibaneis. A deputada distrital Jaqueline Silva, que está de saída do PTB, vai se filiar ao Agir. Para a disputa a federal, Ibaneis deve ajudar a emplacar alguém do grupo político dele, como o secretário de Governo, José Humberto Pires.

Esquentando os tamborins



Estão cada vez mais avançadas as conversas do PSB com o

ex-secretário de Educação Rafael Parente. Depois de tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19, o ex-governador Rodrigo Rollemberg retomou as conversas políticas. Só nesta semana, esteve com os deputados Reginaldo Veras (PDT) e Leandro Grass (Rede) e, também, com o ex-presidente da Câmara Legislativa Joe Valle. Ele participou de várias reuniões com militantes e pré-candidatos do PSB com Rafael Parente. Rollemberg está muito animado — e 6kg mais magro.

Só papos



“Universidade deveria ser para poucos”

ministro da educacao, Milton Ribeiro

“Uma visão elitista de que a maioria do povo não precisa de formação acadêmica, apenas de um emprego sem direitos”

deputada Erika Kokay (PT-DF)