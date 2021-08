Codhab inicia processo de regularização dos lotes do Setor Primavera

RM Rafaela Martins

(crédito: Seduh-DF/Divulgação)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) vai começar, neste sábado (14/08), a entregar cartas convocatórias aos moradores do Setor Primavera, localizado em Taguatinga, para dar início à regularização. A segunda etapa será a apresentação da documentação exigida de acordo com a legislação para realizar levantamento socioeconômico e habilitá-los no processo de regularização fundiária.

A meta é entregar as escrituras definitivas dos lotes até dezembro. Para atingir esse objetivo, funcionários da Codhab e da empresa contratada irão utilizar um sistema criado para simplificar os procedimentos e agilizar a titulação dos lotes.

“Estamos iniciando um procedimento inovador que será aplicado em todo DF e permitirá atender à meta do Governador Ibaneis Rocha e do Presidente da Companhia, Wellington Luiz, de entregar 100.000 escrituras até 2022”, afirmou Leonardo Firme, Diretor de Regularização de Interesse Social (Direg).

Os trabalhos começarão nos seguintes endereços:

Setor de chácara QSC 19 chac. 27 conj. B

Setor de chácara QSC 19 chac. 27 conj. C

Setor de chácara QSC 19 chac. 27 conj. D



*Com informações da Codhab