Vacina a partir de 18 anos na terça

» ANA ISABEL MANSUR

Ogovernador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou para terça-feira, 17 de agosto, o início da imunização dos jovens com 18 anos ou mais. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo chefe do executivo na manhã de ontem. “Novidades na nossa vacinação avançada! Com a chegada de mais doses, vamos iniciar a vacinação contra a covid-19 para jovens de 18+ a partir de terça-feira. Preparem os braços!”, publicou.

Mais tarde, durante uma agenda na Colônia Agrícola do Lamarão, no Paranoá, o governador afirmou que o GDF também vacinará adolescentes sem comorbidades entre 12 e 17 anos. “Daí para frente, vamos fazer um cronograma de vacinação do público entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Mas isso vai depender da chegada de novas doses de vacinas”, destacou chefe do executivo.

Perguntado sobre a antecipação da segunda dose das vacinas, o governador não descartou a possibilidade, apesar de o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, ter afirmado, em entrevista ao Correio, na sexta-feira, que o GDF não pretende mais autorizar a antecipação.

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF afirmou que recebeu 55.150 doses de CoronaVac, sendo metade para primeira dose (D1) e metade para a segunda (D2). A pasta também informou que chegaram 60.840 doses da Pfizer, todas destinadas para aplicação em primeira dose. Confira no quadro os postos onde a vacinação acontece hoje.

Hoje, a vacinação segue atendendo pessoas com 20 anos ou mais, além das que precisem tomar a segunda dose.

» Onde vacinar hoje

Drive thru

9 às 17h

CPS do Jardim Botânico – atendimento para gestantes e puérperas



Drive thru

9 às 17h

Torre de TV



Pedestre

9 às 17h

UBS de Samambaia – atendimento para gestantes e puérperas



Drive thru

9 às 17h

Parque da Cidade

(estacionamento 12)



Drive thru

9 às 17h

Taguaparque



Drive thru

18 às 22h

Praça dos cristais



Drive thru

9 às 17h

Sesc Ceilândia



Drive thru

9 às 17h

Sesi Gama – atendimento para gestantes e puérperas



Drive thru

9 às 17h

UBS da Estrutural – atendimento para gestantes e puérperas



Drive thru

Uniplan Águas Claras – atendimento para gestantes e puérperas