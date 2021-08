AB Adriana Bernardes

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

No Distrito Federal, muita gente está aproveitando o domingo (15/8) de sol e muito calor para fazer a sua parte no combate à pandemia mundial do novo coronavírus: se vacinar! A pé ou de carro, os brasilienses procuraram os postos de vacinação para tomar a primeira dose ou completar o ciclo com a segunda aplicação.



Para o público com 20 anos ou mais, que tomará a primeira dose agora, a Secretária de Saúde definiu 10 locais, sendo oito por drive-thru. O atendimento é das 9h às 17h, exceto no drive-thru da Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano, onde a imunização começa às 18h e segue até às 22h.

Quem tem 30 anos ou mais e vai tomar a segunda dose, também há 10 pontos de imunização abertos hoje. Tanto no primeiro, quanto no segundo caso, é só chegar e vacinar.

Vacinômetro



No DF, o balanço mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde mostra que 1.785.625 brasilienses estão vacinados com a D1; 635.226 tomaram também a D2 e, 54.442 estão imunizados com dose única. Veja os pontos de vacinação contra a covid-19, no DF, neste domingo (15/8).

Endereço de vacinação para jovens com 20 anos ou mais no DF (foto: Secretaria de Saúde do DF)

Card vacinação da segunda dose contra a covid-19 para 30 anos ou mais (foto: Secretaria de Saúde)