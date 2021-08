Domingo de vacinação

CB Correio Braziliense

A manhã de domingo ganhou outro significado para os que aguardavam pela vacina contra a covid-19. Muitas famílias saíram cedo rumo a um dos 54 pontos de imunização espalhados pelo Distrito Federal.

Com termômetros marcando, em média 29°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo ensolarado teve uma pitada de esperança para os novos vacinados. O publicitário Victor da Silva, 22 anos, estava com o pai — que já completou o esquema vacinal — no posto de vacinação do Taguaparque. Para ele, é uma vitória ser imunizado. “Tenho síndrome do pânico, e já faz um bom tempo que não saía de casa, há uns dois anos. Agora, vim me vacinar e juntei o prazer de sair de casa com tomar a primeira dose da vacina. Foi espetacular”, comemora.

Para um dia tão importante, Victor — que mora em Taguatinga, foi caracterizado com uma máscara de extraterrestre, divertindo a todos. “Tenho uma página no Instagram (ET Roqueiro) e faço memes sobre rock. A máscara caracteriza o personagem nas lives e da página”, conta.

Vacina para 18 anos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou que a vacinação para jovens com 18 anos ou mais começará amanhã, terça-feira. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo chefe do Executivo na manhã de sábado. “Novidades na nossa vacinação avançada. Com a chegada de mais doses, vamos iniciar a vacinação contra a covid-19 para jovens de 18+ a partir de terça-feira. Preparem os braços”, publicou.

Os adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades devem ser os próximos na fila da vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal, segundo o governador. No entanto, o GDF ainda não deu previsão de início da imunização. “Daí para frente, vamos fazer um cronograma de vacinação do público entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Mas isso vai depender da chegada de novas doses de vacinas”, destacou o chefe do Executivo.

Balanço

Desde que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus começou, no Distrito Federal, foram vacinadas 1.789.948 com a primeira dose da vacina. Segundo dados do vacinômetro da Secretaria de Saúde da capital, atualizados na noite de ontem, 636.777 pessoas completaram o esquema vacinal e 54.442 receberam a dose única do imunizante.

Confira os pontos de vacinação contra a covid-19 pelo

Distrito Federal

» Segunda dose da AstraZeneca

Com a baixa oferta de novas doses da AstraZeneca contra a covid-19, do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, muitas unidades da Federação podem ficar sem o imunizante nos meses de agosto e setembro. Procurada pelo Correio, a Secretaria de Saúde do DF afirmou, em nota, que o quantitativo de doses e

as referidas marcas das

vacinas, chegam no DF por determinação nacional.

Sobre a falta de vacinas da Astrazeneca, para quem precisa da segunda dose, a pasta informou que “se há pessoas que tomaram a vacina Astrazeneca nos meses de maio e junho, é natural que se tenha as vacinas no estoque da Rede de frio, pois o intervalo da mesma é de três meses”, concluiu o comunicado.

