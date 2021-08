Famílias aproveitaram o fim de semana nos postos de vacinação

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

A manhã de domingo ganhou outro significado para os que aguardavam pela vacina contra a covid-19. Muitas famílias saíram cedo rumo a um dos 54 pontos de imunização espalhados pelo Distrito Federal.

Com termômetros marcando, em média 29°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo ensolarado teve uma pitada de esperança para os novos vacinados.

O publicitário Victor da Silva, 22 anos, estava com o pai — que já completou o esquema vacinal — no posto de vacinação do Taguaparque. Para ele, é uma vitória ser imunizado. “Tenho síndrome do pânico, e já faz um bom tempo que não saía de casa, há uns dois anos. Agora, vim me vacinar e juntei o prazer de sair de casa com tomar a primeira dose da vacina. Foi espetacular”, comemora.



Para um dia tão importante, Victor — que mora em Taguatinga, foi caracterizado com uma máscara de extraterrestre, divertindo a todos. “Tenho uma página no Instagram (ET Roqueiro) e faço memes sobre rock. A máscara caracteriza o personagem nas lives e da página”, conta.

Vacina para 18 anos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou que a vacinação para jovens com 18 anos ou mais começará amanhã, terça-feira. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo chefe do Executivo na manhã de sábado. “Novidades na nossa vacinação avançada. Com a chegada de mais doses, vamos iniciar a vacinação contra a covid-19 para jovens de 18+ a partir de terça-feira. Preparem os braços”, publicou.



Os adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades devem ser os próximos na fila da vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal, segundo o governador. No entanto, o GDF ainda não deu previsão de início da imunização. “Daí para frente, vamos fazer um cronograma de vacinação do público entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Mas isso vai depender da chegada de novas doses de vacinas”, destacou o chefe do Executivo.

Balanço

Desde que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus começou, no Distrito Federal, foram vacinadas 1.789.948 com a primeira dose da vacina. Segundo dados do vacinômetro da Secretaria de Saúde da capital, atualizados na noite de ontem, 636.777 pessoas completaram o esquema vacinal e 54.442 receberam a dose única do imunizante.

Segunda dose da AstraZeneca

Com a baixa oferta de novas doses da AstraZeneca contra a covid-19, do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, muitas unidades da Federação podem ficar sem o imunizante nos meses de agosto e setembro. Procurada pelo Correio, a Secretaria de Saúde do DF afirmou, em nota, que o quantitativo de doses e as referidas marcas das vacinas, chegam no DF por determinação nacional.

Sobre a falta de vacinas da Astrazeneca, para quem precisa da segunda dose, a pasta informou que “se há pessoas que tomaram a vacina Astrazeneca nos meses de maio e junho, é natural que se tenha as vacinas no estoque da Rede de frio, pois o intervalo da mesma é de três meses”, concluiu o comunicado.

Onde se vacinar

Horários

Pedestres: 8h às 17h

Drive-thrus: 9h às 17h

Noturnos: 18h às 22h*



O que levar

Documento de identificação para comprovar a idade



Pontos de vacinação



Águas Claras

Unieuro (1ª dose) — Drive-thru



Asa Norte

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Asa Sul

Estacionamento 13 do Parque da Cidade (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Associação Médica de Brasília (AMBr) — pedestre



Brazlândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre*



Candangolândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre





Ceilândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre*

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 6 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 7 (1ª e 2ª doses) — Pedestre*

UBS 12 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 16 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 17 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Praça dos Direitos (1ª dose) — Pedestre



Cruzeiro

UBS 1 (1ª e 2ª doses)— Pedestre



Estrutural

UBS 1 (1ª e 2ª dose) — Pedestre



Planaltina

Centro Olímpico de Planaltina (1ª dose e 2ª dose) — Pedestre

UBS 4 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Recanto das Emas

Espaço Céu das Artes - (2ª dose) — Pedestre

UBS 2 (2ª dose) — Pedestre

UBS 3 (1ª dose) — Pedestre

UBS 4 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre



Riacho Fundo 1

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Riacho Fundo 2

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Samambaia

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 4 (2ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª dose) — Pedestre

UBS 7 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre

UBS 11 (1ª dose) — Pedestre

UBS 12 (2ª dose) — Pedestre



Santa Maria

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



São Sebastião

Ginásio Poliesportivo São Bartolomeu (1ª dose) — Pedestre

UBS 1 do Jardins Mangueiral (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (2ª dose) — Pedestre



Setor Militar Urbano

Praça dos Cristais (1ª e 2ª doses) — Drive-thru*



Sobradinho 1

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Sobradinho 2

Regional de Ensino (1ª e 2ª doses) — Pedestre e drive-thru



Taguatinga

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 3 (2ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª dose) — Pedestre*

UBS 7 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre



Vicente Pires

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre



Vila Planalto

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Ceilândia tem o maior contágio

Ontem, foram registradas 16 mortes em decorrência da covid-19 e 498 casos novos casos. Com as ocorrências, a capital acumula 459.593 infecções e 9.818 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.

Entre as vítimas, comorbidades foram verificadas em nove pessoas. Os agravantes encontrados foram obesidade, imunossupressão, distúrbios metabólicos, pneumopatia, cardiopatia e outros.

Com relação ao local de residência dos casos, 88,1% moram no DF e 7,1% residem em outras unidades da Federação. A mediana de idade do total de casos confirmados é de 39 anos, e a de óbitos é de 67.

Ceilândia é a região administrativa com o maior número casos, com 50.475.

A taxa de transmissão na capital está em 0,96%, o percentual indica que o ritmo de contágio está sob controle, pois é inferior a 1%, como é recomendado pelas autoridades sanitárias.