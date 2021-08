NS Nélio Sousa*

A cozinha do Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ) passará por melhorias, a partir desta segunda-feira (16/8). Os serviços não irão comprometer o fluxo de atendimento na unidade de saúde e a manutenção nessa área tem previsão de ser concluída em outubro deste ano.

A manutenção na cozinha do HRBZ visa a readequação e também fazer alguns ajustes no preparo das refeições no local. A superintendente da Região de Saúde Oeste, Lucilene Florêncio, relata que esta era uma demanda antiga do hospital, e que finalmente sairá do planejamento. "Os normativos de segurança alimentar vêm evoluindo. Desde 2004 nós temos legislações sobre esse tema e essas adequações ainda não foram feitas. Então neste momento a gente faz toda adequação da parte de armazenamento, confecção e fluxo de alimento e também cuidando da ambiência e da proteção dos colaboradores e profissionais de saúde”, afirma Lucilene.

Outros reparos estão sendo feitos em estruturas de serviços públicos de saúde na cidade. Essas reformas visam atender algumas instruções normativas da Vigilância Sanitária, para adequação das normas de controle e segurança alimentar em Saúde.

A superintendente da Região de Saúde Oeste esclarece que esse serviço na cozinha do hospital de Brazlândia trará um curto período de transtorno, isto, devido aos trabalhos de manutenção. "Entregaremos uma cozinha totalmente dentro dos moldes normativos da Vigilância Sanitária”, completa Lucilene.

Esse investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) é no valor de R$122.658,93.



