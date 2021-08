CB Correio Braziliense

CURSOS

Curso de escrita

A escritora, professora, cientista social, terapeuta Lella Malta lança o curso: Escrita de A a Z: escreva, expresse, publique! para quem deseja aprender as técnicas da escrita criativa e terapêutica, além dos segredos da autopublicação. Entre os tópicos que serão abordados, estão: elementos da narrativa, estratégias de vendas e dicas de revisão de texto. O encontro ocorre em 27 de agosto, a partir das 17h, no Rooftop do Yolo BsB. O investimento é de R$ 159 por pessoa, as vagas são limitadas, e os interessados devem fazer a inscrição pelo site: www.lellamalta.com.br.

Cursos livres

A União Brasileira de Educação Católica (Ubec) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.

Curso MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line Introdução à Justiça restaurativa e direito das vítimas, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Saúde e internet

O curso gratuito de Saúde física e mental na internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nos dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R $150. WhatsApp: (61) 9 9687-0441.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.

OUTROS

Feira de profissões

O Colégio Sigma vai promover, até 9 de setembro, o Passaporte Universitário Online. Alunos da Universidade de Brasília (UnB) vão dar palestras, por meio da plataforma Zoom, compartilhando suas experiências em cursos de engenharias, humanidades e saude.? O evento — gratuito e aberto a toda a comunidade escolar de Brasília — é voltado principalmente para os alunos da 3ª série do ensino médio. Para se inscrever e conferir a agenda de palestras basta acessar o site https://mailchi.mp/sigmadf/pu2021.

Gala seca

Em seu novo show de comédia stand up, Murilo Couto, comediante paraense, traz a expressão gala seca, uma gíria de Belém usada para falar de pessoas com comportamento desatento. Contando situações da sua própria vida, Murilo relata histórias da infância, adolescência e maioridade para mostrar porque a expressão gala seca o descreve tão bem. O show será em 3 de setembro, às 20h, no Teatro Caesb, em Águas Claras. Link para compra: https://bit.ly/3fyBvHI/.

Campanha da Boação

Com o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam, os Institutos Bancorbrás e Instituto Sabin se uniram para promover a Campanha da Boação 2021. Até 31 de agosto, pessoas físicas e jurídicas poderão realizar uma doação, com o valor mínimo de R$ 10 (por meio de cartão de crédito, boleto bancário, PayPal, PicPay e PIX). As cestas básicas adquiridas com o valor arrecadado serão destinadas para instituições que atendem mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas com câncer. Para doar basta acessar http://campanhadaboacao.org.br/.

Parque educador

O Instituto Brasília Ambiental está com as inscrições para o Projeto Parque Educador Virtual — 2º Ciclo 2021, desenvolvido pela Unidade de Educação Ambiental da autarquia, em parceria com as secretarias de Educação (SEEDF) e de Meio Ambiente (Sema) do Distrito Federal. As escolas da rede pública de ensino terão até 20 de agosto para realizar cadastro no site do instituto: http://www.ibram.df.gov.br/inscricoesparqueeducador/.

Gincana virtual

Estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal podem se inscrever para participar da edição 2021 da gincana Se Liga na Escola. Promovida pelo Sebrae no DF juntamente à Secretaria de Educação da capital, a iniciativa ocorrerá em ambiente virtual e agitará o cenário educacional brasiliense até o fim de setembro. As inscrições para a gincana são gratuitas e podem ser realizadas por meio da página da iniciativa na internet (www.seliganaescola.com.br) até o último dia das atividades, previsto para 27 de setembro. O encerramento da gincana será em 8 de outubro, com a divulgação dos resultados e a premiação das equipes vencedoras.

Simpósio de eegurança

A 4° edição do Simpósio Internacional de Segurança, realizado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, acontecerá em Brasília entre 30 de agosto e 2de setembro. Haverá formato presencial e on-line. O evento presencial será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), seguindo as normas de segurança da OMS. O direcionamento para o evento on-line acontecerá dentro do próprio site do Simpósio (simposioseguranca.com.br/).

Saúde mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em saúde mental na população. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou unidades de pronto atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros. Mais informações no site encurtador.com.br/imrHP.

Exposição fotográfica

Diversos artistas lançaram suas perspectivas sobre a pandemia que tomou conta do mundo. Pensando nisso, o Diário da Inclusão e a Gi Sales Fotografia reuniram e capacitaram 11 jovens com síndrome de Down para retratar a rotina de pessoas, durante a pandemia. O resultado desse trabalho foi a exposição Pandemia — Olhar Plural, que está DF Plaza Shopping. Além de ser exposta no mall (térreo) durante o horário de funcionamento do shopping, o público poderá apreciar a coletânea na galeria virtual @dfplazashopping. A exposição, que ficará em cartaz até hoje, tem acesso liberado e é livre para todos os públicos.

Destaques

CONARH 2021

» No dia 18 de agosto, o CEO da Cultura Inglesa Marcos Noll estará presente como palestrante no CONARH — o maior evento digital de RH do Brasil. A marca Hyper English, uma das patrocinadoras do evento e que faz parte do portfólio da Cultura Inglesa, terá sua participação com um stand virtual direcionado para parcerias com empresas que desejam o desenvolvimento de seus funcionários por meio da promoção do estudo da língua inglesa. A palestra será transmitida ao vivo e focará na importância de as empresas investirem no desenvolvimento de seus colaboradores de maneira sistêmica e planejada. O ingresso para o evento está disponível no site: http://conarh.org.br/.



Cursos de Libras



» O Instituto Federal de Brasília (IFB) Campus Riacho Fundo abre processo seletivo para 60 vagas gratuitas para formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). As inscrições são on-line e seguem até 26 de agosto para turmas do nível básico e intermediário. A seleção será por sorteio e há reserva de vagas de ações afirmativas (regressos de escola pública, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência). Inscrições on-line pelo sistema processoseletivo.ifb.edu.br.