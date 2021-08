CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

Ceilândia

baleado na saída de banco

Um homem, de 58 anos, foi baleado durante um assalto em frente a uma agência bancária, na QNN de Ceilândia Norte, ontem. Ele passou por cirurgia e está internado em estado grave no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A sobrinha da vítima, identificado como Naildo, contou que o tio trabalha na Feira do Produtor e, pela manhã, saiu para ir ao banco depositar o dinheiro da empresa, quase R$ 50 mil. A família de Naildo afirma que o crime tenha sido premeditado. “Acreditamos que eles (criminosos) seguiram meu tio”, completou a sobrinha. Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento da tentativa de roubo. Na filmagem, a dupla chega em um carro, em deles desce armado, anuncia o assalto e efetua, ao menos, dois disparos de arma de fogo. Naildo foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital. A polícia encontrou o carro utilizado no crime no Sol Nascente. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. A investigação está a cargo da 15ª DP (Ceilândia Centro)



Samambaia

Acusado de agressão e incêndio

Um homem foi preso acusado de agredir a companheira, atear fogo na residência dela e portar arma de fogo ilegalmente. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, a mulher contou que o companheiro foi responsável por iniciar o incêndio. Ela também relatou que sofria agressões. O caso aconteceu no último domingo, por volta das 15h30, em uma casa no Conjunto 2 da QR 510, de Samambaia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Após uma busca no imóvel, os policiais militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições. O homem foi preso no local e encaminhado à 26ª DP (Samambaia Norte).



Setor Comercial Sul

Mulher é esfaqueada em assalto

Uma jovem, 23 anos, foi esfaqueada no pescoço e na cabeça, ontem, na Quadra 5 do Setor Comercial Sul (SCS). A vítima, identificada como Gabriella Emilly, foi encaminhada consciente ao Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF. Os bombeiros foram acionados por populares por volta das 11h45. Ao chegarem ao local, encontraram a jovem ferida, mas sem gravidade. A vítima foi atendida e transportada ao hospital consciente, orientada e estável. Segundo as testemunhas, a jovem teria sido agredida durante um assalto. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. A 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) investiga o caso.

Veículo roubado

Homem bate em carros e ônibus

Um jovem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no domingo, após roubar um carro e colidir com outros veículos, na Avenida Elmo Serejo, em Taguatinga. Vídeo gravado pela corporação registrou a fuga. Ninguém se feriu. Os policiais receberam a informação de que uma Saveiro havia sido roubada próximo ao Hospital Regional de Samambaia (HRSM). Ao avistar o carro, a equipe deu ordem de parada. O condutor, no entanto, desobedeceu e acelerou. Na fuga, o suspeito colidiu contra dois carros, um ônibus (foto) e quase atropelou pedestres que estavam em uma parada, segundo informou a PMDF. Mesmo após a batida, o suspeito desceu do automóvel e correu, mas logo foi alcançado, preso e encaminhado à 12ª DP (Taguatinga Centro).