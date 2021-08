CB Correio Braziliense

(crédito: Kleber Sales/CB/D.A Press)

Setor O

Espaço de recreação

A autônoma Silvia Oliveira, 47 anos, moradora de Ceilândia, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar a respeito da falta de área de lazer para as crianças do Setor O. De acordo com Silvia, as crianças precisam de um local para elas e que o parque precisa de limpeza e manutenção. “Nunca teve nada para as crianças no Parque Recreativo do Setor O, colocaram areia lá, tem pouco tempo. O problema é que as crianças pequenas, não tem nada, acabam dividindo espaço com os adolescentes”, conta.

» A Administração Regional de Ceilândia informou que está em elaboração um projeto de revitalização e instalação de equipamentos públicos como: campo de areia e quadras esportivas, para o Parque Recreativo do Setor O.



Santa Maria

Poste danificados

A estudante Geyseanne Leite, 29 anos, moradora de Santa Maria, relata que, na Quadra 100, Conjunto Y, dois postes de energia estão com as lâmpadas estragadas faz um tempo. Segundo a leitora, ela reclamou na CEB, mas não teve solução para o problema. “Já faz um tempo que esse problema persiste aqui na minha quadra, já reclamei, mas não arrumaram as lâmpadas desses dois postes, estou triste com esse descaso”, lamenta a estudante.

» Em resposta, a CEB informou que encaminhou a demanda para uma equipe realizar o reparo. E informou que lançou recentemente novos canais de atendimento ao público. O call center 155 e o aplicativo Ilumina DF, nos quais reparos podem ser solicitados.